Indiai kezekbe kerülhet a Dunaferr

Az öt jelentkezőből mindössze ketten maradtak versenyben a Dunaferr megvásárlásáért – közölte az ISD Dunaferrt felszámoló Honoratior Kft. A kormány arról döntött, hogy indokolt esetben a felszámolás alatt álló cégek eszközeit ki lehet vinni egy, az adós tulajdonában álló új vállalatba, amit tehermentesen el lehet – sőt egy éven belül el is kell – adni olyan vevőnek, amely vállalja a nyereséges működtetést - írja a hvg.hu.

Vélhetően egy ázsiai vevő irányítja majd a vasmű sorsát. Fotó: depositphotos

A portál ezzel kapcsolatban egyértelműsített: ezzel hoztak egy Dunaferre szabott kormányrendelet, amelynek alapján a felszámolás alatt álló cégek működőképes javait és dolgozóit át lehet telepíteni egy „szűz” vállalatba, ezt a beleegyezésük nélkül is meg lehet tenni. A Dunaferr Zrt. felszámolója akkor a honlapján közölte is, hogy megalapították a „NewCo” becenevű új vállalatot, amibe a Dunaferr eszközein és dolgozóin kívül az egyik leány javai és emberei is bekerülnek.

A Fővárosi Törvényszék közzé tette a még meg sem alapított NewCo 100 százalékának az értékesítését célzó nyilvános részvételi felhívást. A pályázati kritériumokat és határidőket azonban úgy alakították ki, hogy azoknak csak az képes eleget tenni, aki előre felkészült rájuk. A jelentkezőknek ugyanis röpke két hét alatt, május 5-éig kell letenniük a számos adminisztratív követelményt teljesítő pályázati anyagot, továbbá négymillió eurós óvadékot.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor: "Megmentjük a Dunaferrt" Orbán Viktor Facebook-oldalán tett bejelentést arról, hogy a Dunaferr dolgozói megkapják a nekik járó pénzt.

Azt is igazolniuk kell, hogy a cégcsoportjuk a megelőző 5 évben kohászati és/vagy acélgyártási tevékenységet folytatott, évente legalább 2 millió tonna kokszot és/vagy legalább 3 millió tonna nyersacélt állít elő, vagy ha egyéb ipari, gyártó tevékenysége van, az éves árbevétele meghaladja az 500 millió eurót - ismertette a lap.

Végül öt cég jelentkezett: az indiai Liberty Steel, az ugyancsak indiai Vulcan Steel, az ukrán Metinvest, a svájci Trasteel Trading Holdind és a magyar Trinec Property. Ebből az ötösből mindössze a két indiai maradt versenyben, az ukránokat azért zárták ki, mert a felvásárláshoz szükséges a nemzetbiztonsági előminősítő eljárás nem érkezett meg időben, a Trasteel nem fizette be határidőre az ugyancsak szükséges négymillió eurós óvadékot, míg a Trinec Propertynél azt írták, hogy „a szakmai és pénzügyi feltételeket az általa megadott információk és adatok alapján nem teljesítette” - idézte a hivatalos határozatot a portál.