Indul a razzia: ezekben a vármegyékben vizsgálódik a NAV, itt van, mit ellenőriznek

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Frissült a NAV Adótraffipaxa.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) rendszeresen frissíti a honlapján elérhető ellenőrzési listát, amely országszerte jó támpontot jelent a vállalkozásoknak abban, hogy hol számíthatnak ellenőrzésekre – igaz, azt a NAV sosem felejti el megjegyezni, hogy a revizorok bejelentés nélkül is feltűnhetnek.

Míg legutóbbi cikkünkben csak egyetlen olyan vármegyét találtunk, ahol megkezdődött az ellenőrzés már január elején, mostanra már dübörög a munka – nézze meg térképünkön:

Így zajlanak az egyes ellenőrzések

Budapest

A NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai január 15. és február 8. között ellenőrzik a testedzési szolgáltatással foglalkozó, valamint a sportszereket, divatcikkeket árusító vállalkozásokat, internetes hirdetőket. A leírás szerint a revizorok kiemelten vizsgálják a tevékenység bejelentését, a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgéppel és az online számlázással kapcsolatos jogszabályi előírások betartását, valamint a foglalkoztatottak bejelentését.

Bács-Kiskun vármegye

A vármegyében január 19-31. között kifejezetten a távol-keleti üzletekre fókuszálnak az adóhivatal kollégái, Kecskeméten, Ballószögön, Helvécián és Fülöpházán ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését. Hozzátették, hogy az adóellenőrök megjelenésére hivatali munkaidőn túl és hétvégén is számítani lehet.

Baranya vármegye

„Kondizni” megy az adóhivatal, a NAV baranyai munkatársai január 19. és 25. között a pécsi, illetve a komlói edző- és fitnesztermekben végeznek ellenőrzéseket.

A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, valamint az alkalmazottak bejelentését.

Több területen is vizsgálódnak az adóellenőrök
Fotó: Pexels

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

A NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. január 26. és 28. között a vendéglátóhelyeken vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki szabályok betartását. Ez azonban még nem minden, ugyanis február 6. és 8. között fokozottan ellenőrzik a Miskolci Kocsonyafesztivál területén értékesítőket is, hasonló kritériumok szerint.

Hajdú-Bihar vármegye

Az adóhivatal munkatársai január 19. és 23. közt a vendéglátóhelyeken tűnhetnek fel a vármegyében, itt vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű használatát és adatkapcsolatát, valamint az alkalmazottak bejelentését is.

Emellett a vármegye építkezésein továbbra is ellenőrzik a szabályos foglalkoztatást. A hatóság kiemelte, a revizorok a hét valamennyi napján, a vármegye bármely településén ellenőrizhetnek.

Somogy vármegye

Január 19-én kezdték az ellenőrzéseket Somogyban, február elsejéig terjedően a vármegyei edzőtermeket, szoláriumokat, valamint a ruha- és cipőboltokat látogatják végig a NAV munkatársai.

A revizorok elsősorban az év végi leltárak meglétét, a számla- nyugtaadást, a foglalkoztatotti bejelentések és pénztárgéphasználat szabályszerűségét, az áruk eredetét és a jövedéki termékeket vizsgálják.

Tolna vármegye

A NAV Tolna Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai január 20. és 23. között a piacokat ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét – derült ki a tájékoztatásból.

