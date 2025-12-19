2p
Innováció: az idei Gyorsítósáv Programban 52 pályázat érkezett

Meghozták a támogatói döntéseket a Gyorsítósáv Program idei pályázatairól, jelentős volt az érdeklődés.

A beérkező 52 pályázat közel 15 milliárd forint támogatási igényt tartalmazott – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára Bódis László a Facebook-oldalára feltöltött videóban – jelentette az MTI.

Bódis László, aki egyben a Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ) vezérigazgatója is, kiemelte, a rendelkezésre álló 5 milliárd forintos keretet 7 milliárd forintra emelték, hogy a 24 legkiválóbb pályázatot támogatni tudják.

Közölte, a Gyorsítósáv Program célja, hogy azokat a Deep Tech vállalkozásokat támogassák a segítségével, amelyek új tudományos, műszaki eredményeket visznek sikerrel a piacokra.

Bódis László elmondta, a támogatott vállalkozások között található olyan, amely vizeletmintából képes a technológiájával megállapítani a prosztatarák jelenlétét és kockázatát. A fejlesztés a Pannon Egyetemen indult és a mai napig az egyetem szoros támogatásával valósul meg.

Egy másik támogatott pályázat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kutatásaiból nőtte ki magát. A fejlesztés eredményeként olyan új gyártástechnológia jön létre, amellyel sokkal rugalmasabb működésű robotkarok gyárthatók a jövőben. Végül de nem utolsósorban említett egy olyan kibervédelmi startupot is, amely a mesterséges intelligencia segítségével hoz létre új kibervédelmi platformot.

A NIÜ vezérigazgatója kiemelte, ezek mind olyan fejlesztések, amelyek a technológia élvonalában vannak és amelyekkel sikeres, nemzetközileg is versenyképes új magyar vállalkozások születhetnek.

Egyúttal arra is felhívta a figyelmet, a programban elvárják, hogy az állami támogatás mellé a vállalkozások piaci tőkét is vonjanak be.

A minisztérium közleménye szerint a program célja erősíteni a vállalkozói szemléletet az egyetemi-kutatóintézeti szférában és új lendületet adni azoknak a gyors növekedésre képes, nemzetközi piacokon is sikeres Deep Tech vállalkozásoknak, amelyek tudásalapú fejlesztéseik révén kiemelkedő potenciállal rendelkeznek.

