Innovációs fődíjat nyert a Gránit Bank

A Gránit Bank nyerte az innovációs fődíjat a Mastercard „Az év bankja” versenyén. Szintén a Gránit lett az első „Az év mesterséges intelligencia alapú innovációja” és „Az év ügyfélmegtartó programja” kategóriákban is, valamint további három kategóriában került dobogóra.

A közel 300 ezer ügyfélszámlát kezelő Gránit Bank 2025-ben átlagosan 2,5 hetente vezetett be új innovációt mobilalkalmazásában. A bank közelmúltban végzett kutatása megerősítette, hogy ügyfélkörük jóval aktívabban használja a digitális banki szolgáltatásokat, mint a szektor átlaga.

Kapcsolódó cikk Még a bankadó megemelése előtt villantott egy nagyot a Gránit Bank Jól húzott a pénzintézet.

A 2025-ös programot három szegmensben, kilenc kategóriában hirdették meg; az idei kiírásban hangsúlyosabban jelentek meg azok a területek, ahol a szektor működésében érdemi elmozdulás látszik, mint az ügyfélmegtartás vagy a mesterséges intelligencia.

Az év könnyű és kényelmes bankolási élménye kategória első helyét a K&H Bank kapta. A fizetés új dimenziói kategóriában az Erste Bank és a BÁV Faktor bizonyultak a legjobbnak. A fődíjat az OTP Bank nyerte, valamint Az év lakossági ajánlata kategóriában, illetve Az év kiberbiztonsági programja versenyben is ez a bank végzett az élen.

A díjátadón Dr. Csányi Sándort, az OTP Bank elnökét is kitüntették a Mastercard – Az év bankára 2006-2025 Nagydíjjal.