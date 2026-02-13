2p

Innovációs fődíjat nyert a Gránit Bank

mfor.hu

Kiosztotta „Az év bankja” díjait a MasterCard, a Gránit Bank három kategóriában végzett az élen. A fődíjat az OTP Bank vihette haza.

A Gránit Bank nyerte az innovációs fődíjat  a Mastercard „Az év bankja” versenyén. Szintén a Gránit lett az első „Az év mesterséges intelligencia alapú innovációja” és „Az év ügyfélmegtartó programja” kategóriákban is, valamint további három kategóriában került dobogóra.

A közel 300 ezer ügyfélszámlát kezelő Gránit Bank 2025-ben átlagosan 2,5 hetente vezetett be új innovációt mobilalkalmazásában. A bank közelmúltban végzett kutatása megerősítette, hogy ügyfélkörük jóval aktívabban használja a digitális banki szolgáltatásokat, mint a szektor átlaga. 

A 2025-ös programot három szegmensben, kilenc kategóriában hirdették meg; az idei kiírásban hangsúlyosabban jelentek meg azok a területek, ahol a szektor működésében érdemi elmozdulás látszik, mint az ügyfélmegtartás vagy a mesterséges intelligencia.

Az év könnyű és kényelmes bankolási élménye kategória első helyét a K&H Bank kapta. A fizetés új dimenziói kategóriában az Erste Bank és a BÁV Faktor bizonyultak a legjobbnak. A fődíjat az OTP Bank nyerte, valamint Az év lakossági ajánlata kategóriában, illetve Az év kiberbiztonsági programja versenyben is ez a bank végzett az élen.

A díjátadón Dr. Csányi Sándort, az OTP Bank elnökét is kitüntették a Mastercard – Az év bankára 2006-2025 Nagydíjjal.

A vevő bezárja a JRG tapolcai gyárát

A vevő bezárja a JRG tapolcai gyárát

Egyes berendezések Mexikóban, Kínában, Indiában és Romániában nyernek új életet.

Fejcseréket és átalakítást jelentett be a BYD Magyarország

Fejcseréket és átalakítást jelentett be a BYD Magyarország

Több pozíción is váltanak.

15 milliárd forintos támogatást ad a kormány 400 új munkahelyért

15 milliárd forintos támogatást ad a kormány 400 új munkahelyért

Kaposváron bővít a Kometa 99 Zrt.

Elvérzett gyár, elküldött dolgozók – bajban a 4,41 milliárd forint állami pénzzel megtámogatott indiai cég

Komoly veszteségeket termelt, majd be is dőlt.

Belépett Líbiába a Mol, és már kutathat is a tengeren

Belépett Líbiába a Mol, és már kutathat is a tengeren

Tizenkét nappal a Mol és a líbiai olajvállalat megállapodása után óriási, több mint 10 ezer négyzetkilométeres területet kapott kutatási területként a magyar vállalat. A projektet a Repsollal és a Turkish Petroleummal közösen teljesítik.

A stadionélmény beköltözik a nappaliba: Így rajzolja át a 2026-os világbajnokság a televíziós piacot

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság nem csupán a sportvilág, hanem a globális szórakoztatóelektronikai piac számára is az év legmeghatározóbb katalizátora. A gazdasági folyamatok és a fogyasztói szokások változása azt mutatja, hogy a vásárlók a bizonytalanabb piaci környezetben is hajlandóak áldozni a prémium minőségre, ha az tartós technológiai értéket képvisel. A gyártók közötti verseny minden eddiginél élesebb, hiszen a fejlesztések fókusza a puszta méreten túlmutatva az AI-képfeldolgozásra és az energiahatékonyságra került. Ebben a feszített piaci környezetben két meghatározó ázsiai szereplő stratégiája rajzolja ki a legtisztábban az otthoni szórakoztatás jövőjét. 

Újabb kutatás bizonyítja, hogy idén sem bíznak a cégek a gazdaság felpattanásában

Újabb kutatás bizonyítja, hogy idén sem bíznak a cégek a gazdaság felpattanásában

A magyar munkaerőpiac szereplőinek bizalma tovább gyengült, miközben a vállalatok jóval óvatosabban terveznek, mint korábban – derül ki a Hays Hungary frissen publikált Salary Guide 2026 kiadványából.

Új vezérigazgató érkezik a Magyar Suzuki élére

Március elsejétől kezdi a munkát.

Jól hasít a luxusmárka, rekordok dőltek a Ferrarinál

Jól hasít a luxusmárka, rekordok dőltek a Ferrarinál

A Ferrari olasz sportautó-gyártó rekord nyereséggel és bevétellel zárta a tavalyi évet.

Sztrájk miatt egy napra megbénul a német multi

Sztrájk miatt egy napra megbénul a német multi

A Lufthansa német légitársasággal utazóknak csütörtökön járattörlésekkel és késedelmekkel kell számolniuk, mert a pilóták és légiutas kísérők aznapra sztrájkot hirdettek.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

