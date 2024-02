Interkontinentális távközlési kábelrendszert építhet a 4iG

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter fogadta és kétoldalú egyeztetéseket folyatott Amr Talaat egyiptomi kommunikációs és technológiai miniszterrel csütörtökön. A hivatalos program keretében Nagy Márton és Amr Talaat miniszterek jelenlétében aláírásra került a 4iG és a Telecom Egypt közötti nyilatkozat.

A közös szándék arra irányul, hogy megalapozza egy Európát Egyiptommal összekötő telekommunikációs korridor létrehozását, és egy ezt koordináló vegyesvállalat megalapítását. A két vállalat által építendő, interkontinentális távközlési kábelrendszer kialakítása egyfajta nagykapacitású adatsztrádaként a Földközi-tenger alatt teremthet kapcsolatot a kontinensek között

- derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményéből.

A Telecom Egypt jelenleg az 50 legeredményesebb egyiptomi vállalat listáján a 3. helyet foglalja el, a társaság vezetékes előfizetői bázisa meghaladja a 9 milliót. A vállalat jelenleg a háztartások 90 százalékát éri el a cég üvegszálas internet infrastruktúráján keresztül, 2021-ben pedig üzembe helyezték az ország első adatközpontját.

Egymás tenyerébe csaptak. Illusztráció: Depositphotos

A szándéknyilatkozat a közlemény szerint jelentős mérföldkő a 4iG számára is, mert ez a partnerség belépést jelenthet egy új és stratégiailag fontos üzleti területre, az interkontinentális vezetékes hálózatok piacára, miközben tovább erősíti regionális jelenlétét azzal, hogy Albániában új adatkaput hoz létre, a nemzetközi optikai tranzitútvonalak bővítése pedig további együttműködési lehetőségeket teremt a régió országaival.

Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke az aláráskor az MTI tudósítása szerint közölte: az aláírt megállapodás már az Egyiptom és Albánia között tervezett nagy kapacitású tengeralatti adatkábel-beruházás kivitelezéséhez szükséges részleteket is tartalmazza. A beruházással a két társaság jelentős piaci részesedést kíván szerezni az Európa és Ázsia valamint Európa és Kelet-Afrika közötti gyorsan növekvő adatforgalomból - mondta.

Nagy Márton: cél az uniós top 10

Nagy Márton az aláírási ceremónián emlékeztetett: a kormány célja, hogy 2030-ra Magyarország az EU tíz digitálisan legfejlettebb országa közé tartozzon, ezért írt alá együttműködési megállapodást 2023. novemberében a 4iG csoporttal. A 4iG vállalta, hogy 2028-ig 150 milliárd forint értékű mobil és vezetékes hálózati beruházásokat valósít meg az országban. A miniszter hozzátette, elengedhetetlen az olyan magyar nagyvállalatok létrejötte, amelyek hasonlóan a 4iG-csoporthoz, képesek a legmodernebb technológiákat bevonzani az országba, azokat továbbfejlesztve nemzetközi szinten is versenyképes termékeket, szolgáltatásokat előállítani.

Emellett nemzetgazdasági szempontból kiemelt cél a hazai vállalkozások kifektetéseinek fokozása, amelyben a 4iG is jelentős szereppel bír, így a most aláírt egyiptomi együttműködési megállapodás is újabb mérföldkőként illeszkedik a kormány kifektetési stratégiájába.

Nagy Márton kiemelete, hogy a fejlődéshez elengedhetetlen, hogy a magyar gazdaság szereplői is képesek legyenek a tőkéjüket országon kívül is befektetni, ezzel is bővítve piacukat, versenyállóságukat - végeredményben pedig az ország teljesítményét javítva ezzel. Pontosan az ilyen beruházások megvalósítása okán támogatja a magyar kormány a 4iG-t.

A miniszter a tárgyalások eredményeinek összefoglalásaként elmondta, Magyarország kihasználva kedvező földrajzi adottságait, a keleti és nyugati gazdaságok és technológiák találkozási pontja kíván lenni, a mostani megállapodás pedig megnyitja a kapcsolódási lehetőségeket déli irányban is, hiszen Egyiptom a Közel-Kelet egyik legjelentősebb, feltörekvő gazdasága.