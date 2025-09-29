Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Irakból hozhat olajat a Mol

Újraindulhat az olajexport Kurdisztánból.

Megállapodást írt alá a nemzetközi kőolajexport újraindításáról Irak Kurdisztán régiójából a Mol-csoport. A társaság megállapodásokat írt alá a KRI-ből származó nemzetközi kőolajexport újraindításáról a KRI-ben aktív többi nemzetközi E&P vállalattal, a Kurdisztáni Regionális Kormánnyal és az Iraki Szövetségi Kormánnyal.

A megállapodások fényében a Mol arra számít, hogy a KRI-ből a törökországi Ceyhan kikötővárosba tartó, 2023 tavasza óta az export elől elzárt kőolajvezeték a következő napokban újra megnyílik. A MOL 20%-os részesedéssel rendelkezik a Shaikan olajmezőben, és arra számít, hogy a vezeték újranyitása pozitívan befolyásolja a realizált árak alakulását.

A MOL termelési részesedése a Shaikan olajmezőben napi 4,6 ezer hordó egyenérték/nap (mboepd) volt 2025 első félévében, ami a Mol-csoport teljes szénhidrogén-termelésének 5 százaléka.

A Nyugat-Balkán első önálló 5G (SA) mobilhálózatainak létrehozásáról írtak alá nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot az Ericssonnal.

Egy hónapos kényszerpihenőre ment a brit autógyártó a kibertámadás után, az állam segíti ki egy 1,5 milliárd forintos hitelgaranciával. 

Ez ám a Haladás! – nyugati befektető vásárolja be magát a szombathelyi sportklubba

A Delli Sport Invest AG stratégiai partnerségben állapodott meg a szombathelyi önkormányzattal és megveszi a Haladás 1919 Kft. üzletrészének 30 százalékát a várostól, jelentette be a klub a Facebookon.

Annak ellenére, hogy sikerült a Mollal megállapodniuk és így nem váltja be fenyegetését, és nem szállíttatja a kerületben maradt lomokat a Mol székháza elé.

A drónnal készült képen a BMW Group debreceni gyára a hivatalos megnyitó napján, 2025. szeptember 26-án

Átadták a debreceni BMW-gyárat – 15 országból érkeztek dolgozók

Hivatalosan is átadták a BMW Group új autógyárát pénteken Debrecenben, ahol megkezdődött a cég legújabb modellje, a Neue Klasse iX3 sorozatgyártása.

A horvát vállalat sikerkommunikációja nem a szeptember 17-i, műszaki hibák miatt meghiúsult kapacitástesztre, hanem egy korábbi próbaszállításra hivatkozik – közölte a magyar vállalat.

Elindult a szemétszállítás, zajlanak a tárgyalások a munkavállalókkal – közölte a cég.

A cukorrépa betakarítása időérzékeny múvelet

Ez a kampány is megkezdődött

A mészkemence begyújtásával megkezdődött a 132. répafeldolgozási kampány a Magyar Cukor Zrt. cukorgyárában Kaposváron.

A fapados légitársaság idén nyáron minden korábbinál több járatot üzemeltetett, rekordszámú utassal.

A Vulcan Shield Globalnak nem kellenek a külföldi „importmunkások”

Külföldi munkások nem dolgoznak majd a 2033-ig létrehozni tervezett három békéscsabai gyárban – mondta el a megyei jogú város közgyűlésének csütörtöki ülésén a szingapúri székhelyű Vulcan Shield Global (VSG) vállalat tengerentúli értékesítési igazgatója David Kneale.

