Irakból hozhat olajat a Mol

Megállapodást írt alá a nemzetközi kőolajexport újraindításáról Irak Kurdisztán régiójából a Mol-csoport. A társaság megállapodásokat írt alá a KRI-ből származó nemzetközi kőolajexport újraindításáról a KRI-ben aktív többi nemzetközi E&P vállalattal, a Kurdisztáni Regionális Kormánnyal és az Iraki Szövetségi Kormánnyal.

A megállapodások fényében a Mol arra számít, hogy a KRI-ből a törökországi Ceyhan kikötővárosba tartó, 2023 tavasza óta az export elől elzárt kőolajvezeték a következő napokban újra megnyílik. A MOL 20%-os részesedéssel rendelkezik a Shaikan olajmezőben, és arra számít, hogy a vezeték újranyitása pozitívan befolyásolja a realizált árak alakulását.

A MOL termelési részesedése a Shaikan olajmezőben napi 4,6 ezer hordó egyenérték/nap (mboepd) volt 2025 első félévében, ami a Mol-csoport teljes szénhidrogén-termelésének 5 százaléka.

