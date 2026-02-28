Iráni rakétatámadás: felfüggeszti közel-keleti járatait a Wizz Air

Azt írták, a légitársaság külső szakértők bevonásával folyamatosan elemzi a biztonsági helyzetet, állandó kapcsolatban áll a helyi és nemzetközi légiközlekedési, biztonsági és kormányzati szervezetekkel.

Az üzemeléssel kapcsolatos döntéseket a cég folyamatosan felülvizsgálja és menetrendjét az aktuális helyzethez alakítja.

„A Wizz Air számára utasai, személyzete és repülőgépeinek biztonsága minden helyzetben a legfontosabb. A légitársaság köszöni érintett utasai megértését, őket a haza- és kijutási lehetőségekről az ügyfélszolgálat közvetlenül értesíti” - áll a közleményben.

(MTI)