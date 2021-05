Írmagja sem maradt a hitelekkel trükköző társaságnak

Már tárgyal az újabb külföldi bankvásárlásokról az OTP

Töretlen lelkesedéssel dolgozunk a különböző akvizíciókon és tárgyalások folynak az eladókkal – jelentette ki Bencsik László, a legnagyobb hazai hitelintézet vezérigazgató-helyettese az OTP első negyedéves eredményeit ismertető sajtótájékoztatón. Három hónappal korábban a bank elnök-vezérigazgatója, Csányi Sándor osztotta meg a sajtó képviselőivel, hogy három országban is vizsgálnak akvizíciós célpontokat, közülük egyben van már most is jelen az OTP, s az idén lesznek bejelentések.