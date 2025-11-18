3p
Vállalatok GKI minimálbér

Irreálisak a kormány béremeléssel kapcsolatos elvárásai a cégek szerint

mfor.hu

A kormány 13 százalékos minimálbér-emelést tervez, a cégek örülnek, ha 5 százalékot tudnak adni – írja a GKI.

A kormány 2026-ra 13 százalékos minimálbér-, valamint 10 százalékos garantált bérminimum emelést tervezett. Ennek előzménye, hogy 2024-ben hároméves bérmegállapodást kötöttek a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, valamint a kormány. Ugyanakkor a tervezettől drasztikusan elmaradó gazdasági növekedés és a magasabb inflációs szint miatt a várható emelések mértéke jelenleg bizonytalan, most is zajlik a béralku. 

A GKI 2025 októberében vállalati felmérést végzett a 2026-os minimálbér emelésről, melyre 1460 munkaadó válaszolt. A megkérdezett vállalatok állományi létszámának 12 százaléka minimálbéres foglalkoztatott, további 15 százalék kap garantált bérminimumot. A válaszadók saját bevallásuk alapján átlagosan maximum 5 százalékkal tudnák emelni a minimálbért és a garantált bérminimumot, mely jelentősen elmarad a 10-13 százalékos tervektől. 

Az 5 százalékos minimálbér emelés a várható teljes bruttó béremelkedést alulmúlja, de reál értelemben (inflációval korrigálva) 1 százalékos növekedést jelent. Érdekesség, hogy a válaszok tekintetében nem volt szignifikáns eltérés sem a szektorok, sem a különböző vállalatméretek között: minden kategóriában 5 százalék körül volt az átlag és a medián (középérték) is.

A minimálbér emelésének lehetőségeiről nem csak a közbeszédben, de az akadémiai körökben is viták folynak. Annak bőkezű növelése segítséget jelenthet a legkiszolgáltatottabb rétegeknek, illetve a minimálbérhez közel eső bérszinteken is támogathatja a béremeléseket. Ez pozitívan hathat a fogyasztásra (hiszen a kisebb jövedelműek jellemzően elköltik többletjövedelmüket). Továbbá javíthatja – a jelenleg nehéz helyzetben lévő – költségvetés helyzetét is az áfa, a szocho és az szja bevételek emelkedésén keresztül. A bérkülönbségek mérséklődése mindemellett számos nehezen számszerűsíthető társadalmi előnnyel is járna.

Másoldalról a vállalatok jelen gazdasági helyzetben nehezen gazdálkodnák ki az ily módon megnövekedett béreket, az esetleges elbocsátások pedig részben vagy egészében ellensúlyoznák a dinamikus emelés pozitív hatásait. Bár a magyar munkaerőpiac feszes, a minimálbért keresők jellemzően nehezebben találnak új állást, részben képzettségi, részben földrajzi okok miatt. 

 

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Fontos hírt jelentett be az MBH Bank

Fontos hírt jelentett be az MBH Bank

Az MBH Bank újabb stratégiai akvizícióval bővíti portfólióját és megvásárolja az országos lefedettségű Otthon Centrumot a Biggeorge Holding leányvállalatától.

Egy egész sor személyi kérdésben döntött az MBH Bank

Az elnök-vezérigazgató mandátumát is meghosszabbították.

Meghalt az ajkai erőműbaleset egyik sérültje

Az üzemeltető cég jelentette be.

December elejétől BYD buszok állnak szolgálatba Budapesten

December elejétől BYD buszok állnak szolgálatba Budapesten

A Budapesti Közlekedési Központ megrendelésére 2027-ig összesen 82 új elektromos autóbusz (58 szóló és 24 csuklós) érkezik Budapestre az ArrivaBus Kft. tulajdonában és üzemeltetésében. Hétfőn indul a vadiúj elektromos buszok próbajárata, hogy a tervezettnél is korábban szolgálatba álljanak.

Csaló észak-koreaiak is jelentkeznek hazai távmunkákra

Csaló észak-koreaiak is jelentkeznek hazai távmunkákra

Hat figyelmeztető jel, hogy a jelölt nem az, akinek mondja magát. A Sophos a HR-csapatok szerepére figyelmeztet.

Ez is pajzs, de nem amerikai: tovább erősödik a kibercsalók elleni összefogás

Ez is pajzs, de nem amerikai: tovább erősödik a kibercsalók elleni összefogás

Nagyon sokan tévesen a bizalmatlanság illúziójába ringatják magukat a kibertámadásokkal kapcsolatban – hangzott el az OTP Bank és a KiberPajzs projekt közös csütörtöki sajtótájékoztatóján. Az eseményen azt is megtudhattuk, hogy a mesterséges intelligencia egyelőre még inkább a támadóknak kedvez, a befektetési csalásoknál pedig terjed a deepfake.

Mészáros Lőrinc cégének alvállalkozói kifizetetlen számlákra panaszkodnak

Mészáros Lőrinc cégének alvállalkozói kifizetetlen számlákra panaszkodnak

A felcsúti központú R-Kord Kft. összesen kétmilliárd forinttal tartozik két cég szerint a GSM-R vasúti optikai hálózatfejlesztési beruházásban elvégzett munkájukért. A beszállító cégek egyelőre peren kívül próbálkoznak megállapodni, Marczingós László ügyvéd szerint viszont, ha Mészárosék továbbra sem hajlandók az együttműködésre, rövid időn belül polgári perré alakulhat át az egyezkedés.

Szabó-Molnár Csilla

Ezt teszi a zöld jövőért a Magyar Telekom

Bár az ESG kifejezés csak az elmúlt években épült be a köztudatba, a legnagyobb magyarországi vállalatok már több mint két évtizede készítenek fenntarthatósági jelentéseket környezeti, társadalmi és vállalatirányítási tevékenységeikről. Így van ez a Magyar Telekomnál is. A Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencián a cég ESG vezetője elmondta, hogy – bár a telekommunikációs szektor – nem tartozik a klasszikusan magas üvegházhatású gázokat kibocsátók közé, jelentős gazdasági szereplőként mégis érzik szerepüket, ezért is tesznek aktívan a klímavédelemért.

Szijjártó Péter méretes beruházást jelentett be

Szijjártó Péter méretes beruházást jelentett be

A Mercedes-Benz terjeszkedik.

Sokkolta az Erstét a bankadó emelése

Sokkolta az Erstét a bankadó emelése

A tavalyihoz hasonlóan sikerült az Erste Bank első kilenc hónapja Magyarországon, de a jövő évi terveket újra kell írnia a hitelintézetnek.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168