Ismerd meg a 6 legjobban fizető állást Magyarországon!

Még diploma sem kell hozzá: légiforgalmi irányító

Azt hihetnéd, hogy a legjobban fizető állásokhoz minimum egy spéci diploma elvárás, de nem. A légiforgalmi irányítók keresik a legmagasabb összegeket (több mint 2,6 millió forintot vihetnek haza havonta), ehhez a munkához pedig nincs is szükség felsőfokú végzettségre.

A felelősség viszont hatalmas: az ő feladatuk biztosítani, hogy a repülőgépek biztonságosan közlekedjenek a légtérben. A kiválasztási folyamat szigorú, egyáltalán nem könnyű bekerülni ebbe a szakmába. A légiforgalmi irányító egy jól fizető állás nőknek is, de kicsit több kell hozzá annál, hogy az önéletrajz sablonok közül kitöltesz egyet és jelentkezel.

A repülésnél maradva: pilóták

A repülőgépek vezetői, azaz a pilóták se panaszkodhatnak, ami a fizetésüket illeti. Egy tapasztalt pilóta több millió forintot keres havonta, de a kezdő pilótáknak sem kell a megélhetésük miatt aggódni.

Ide azonban eleve csak egy válogatott kör kerül be, ugyanis maga a pilótaképzés is borzasztóan drága, többmillió forint, kevesen engedhetik meg maguknak. Emellett később is folyamatos vizsgázás és egészségügyi ellenőrzés is szükséges ahhoz, hogy valaki aktívan repülhessen. Viszont jó hír, hogy ez már nem csak férfias szakma: nők is minden további nélkül lehetnek pilóták.

Nagy tudás, nagy fizetés: az orvosok

Egy kicsit „hétköznapibb” szakma, ha lehet így nevezni, az orvos. Orvosnak lenni sem könnyű, sok év tanulással jár és jellemzően csak a legkiválóbbak tudják „túlélni” az orvosi egyetemet. Ezután még több év rezidenskedés, sszakvizsga vár az emberre, mire szakorvos lehet, akik már tényleg jól keresnek. Szerencsére nők is egyre nagyobb létszámban képvisetetik magukat az orvosi pályán, bizonyos szakágakban pedig már többségben is vannak.

A híresen jól fizető iparág: az IT

Ha jó fizetésekről beszélünk, nem lehet szó nélkül elmenni az IT mellett, amit az utóbbi években kicsit talán jolly jokernek tekintettek a karrierváltók.

De a helyzet azért nem annyira egyszerű, hogy elvégzel egy képzést, átnyergelsz IT-ra, aztán dől a pénz. Ami a nőket illeti, számukra leginkább az IT-projektmenedzser, illetve IT-értékesítő pozíciók lehetnek megfelelőek, de ha affinitást érzel magadban a programozáshoz, ne habozz – természetesen nőként is lehetsz fantasztikus fejlesztő!

A pénzüggyel is érdemes foglalkozni

A pénzügyi szektorban is bőven akadnak kiemelkedően jól fizető állások, és ezen a területen természetesen a nőket is tárt karokkal várják. Egy banki felsővezető vagy befektetési szakember fizetése bőven meghaladhatja az átlagbért, amihez még rendszerint adódnak bónuszok is időszakosan.

De itt is igaz, hogy nem a kezdők fognak „bankot robbantani”, kiemelkedő pénzügyi ismeretek, stratégiai gondolkodás és kockázatvállalási készség kell ahhoz, hogy olyan pozícióba kerülj, ahol már igazán jól kereshetsz.

Jó vagy stratégiában? A vállalati tanácsadás lehet az utad!

Miben lehet a legjobb egy nő, ha nem a stratégiai gondolkofásban? Az üzleti stratégiai vezetők felelnek azért, hogy egy vállalat hosszú távon sikeres legyen. De nagy a felelősség: a döntéseid akár milliárdos hatással is lehetnek a cégek jövőjére! Éppen ezért jár a magas fizetés is, de nyilvánvalóan komoly tapasztalat és széleskörű üzleti tudás szükséges hozzá.

