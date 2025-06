Ismert magyar cégek is építhetik a szlovákiai katonai kórházat

A megbízást egy három vállalatból álló konzorcium kapta meg: a galántai székhelyű Bekor, valamint a magyarországi Confector és West Hungária Bau (WHB). Utóbbi tulajdonosa Paár Attila, az egyik leggazdagabb magyar vállalkozó, aki 2015-ben azzal került a figyelem középpontjába, hogy cége megvásárolta Tiborcz István részesedését az Elios Zrt.-ben. A WHB az Orbán-kormányzat egyik legnagyobb építőipari partnere, és szerepel a Transparency International Magyarország „tenderbajnokainak” listáján is.

Eperjes régi épületeire is büszke lehet Fotó: Wikipédia

Magyar szereplők is bekerültek a nyertesek közé a szlovákiai Eperjesen épülő katonai kórház kivitelezésére kiírt, 450 millió eurós (mintegy 180 milliárd forintos) közbeszerzésben – számolt be a Napunk, a szlovákiai magyar hírportál, amit a Telex szúrt ki .

A nyertes konzorciumban hazai cégek is helyt kaptak.

