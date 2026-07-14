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Ismét beveti korábbi nagyágyúját a TriGránit

mfor.hu

Korábban már ott dolgozó sikeres szakembert tudhat újra kötelékében a vállalat.

Laczkó Marcell ismét csatlakozik a vállalathoz, ahol bérbeadásért és eszközkezelésért felelős vezető pozícióban a magyarországi ingatlanportfólió eszközkezeléséért és bérbeadásáért felel majd – tudatta közleményében a vállalat.

Visszatérő

Laczkó Marcell nem új szereplőként érkezik a TriGranithoz:

korábban közel 11 éven keresztül, 2007 és 2018 között töltött be egyre nagyobb felelősséggel járó vezetői pozíciókat a vállalatnál.

Leasing vezetőként a teljes irodaportfólió bérbeadását irányította, amelynek eredményeként a Millennium City Center és a WestEnd irodaportfólió 99,4 százalékos kihasználtságot ért el. Később Sales Director és Head of Property Management szerepkörben, majd Project Directorként ezt követően a Millennium Gardens fejlesztésének koncepcióját és teljes projektmenedzsmentjét irányította.  

Pályafutását 2003-ban a JLL-nél kezdte, ahol szenior tanácsadóként nemzetközi bérlők régiós képviseletével foglalkozott.

  • A TriGranitot követően a Futureal Project Directoraként Budapest egyik legjelentősebb irodafejlesztését, a 65 ezer négyzetméteres Budapest One projektet vezette, amely közel teljes, 99,75 százalékos bérbeadottsággal működik.

Digitalizáció az ingatlanpiacon is

Az elmúlt években szakmai tevékenységét az ingatlanszektor digitális átalakulására is kiterjesztette, különös hangsúlyt fektetve a mesterséges intelligenciára épülő megoldások alkalmazására, amelyek új lehetőségeket teremtenek az ingatlanüzemeltetés, az eszközkezelés és az üzletfejlesztés területén.

Új pozíciójában Laczkó Marcell a TriGranit

teljes magyarországi ingatlanportfóliójának bérbeadási és eszközkezelési stratégiájáért felel,

kiemelt figyelmet fordítva az értékteremtésre, a hosszú távú bérlői kapcsolatok erősítésére és a portfólió versenyképességének további növelésére.

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