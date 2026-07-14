Ismét beveti korábbi nagyágyúját a TriGránit

Laczkó Marcell ismét csatlakozik a vállalathoz, ahol bérbeadásért és eszközkezelésért felelős vezető pozícióban a magyarországi ingatlanportfólió eszközkezeléséért és bérbeadásáért felel majd – tudatta közleményében a vállalat.

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Laczkó Marcell nem új szereplőként érkezik a TriGranithoz:

korábban közel 11 éven keresztül, 2007 és 2018 között töltött be egyre nagyobb felelősséggel járó vezetői pozíciókat a vállalatnál.

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Leasing vezetőként a teljes irodaportfólió bérbeadását irányította, amelynek eredményeként a Millennium City Center és a WestEnd irodaportfólió 99,4 százalékos kihasználtságot ért el. Később Sales Director és Head of Property Management szerepkörben, majd Project Directorként ezt követően a Millennium Gardens fejlesztésének koncepcióját és teljes projektmenedzsmentjét irányította.

Pályafutását 2003-ban a JLL-nél kezdte, ahol szenior tanácsadóként nemzetközi bérlők régiós képviseletével foglalkozott.

A TriGranitot követően a Futureal Project Directoraként Budapest egyik legjelentősebb irodafejlesztését, a 65 ezer négyzetméteres Budapest One projektet vezette, amely közel teljes, 99,75 százalékos bérbeadottsággal működik.

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Digitalizáció az ingatlanpiacon is

Az elmúlt években szakmai tevékenységét az ingatlanszektor digitális átalakulására is kiterjesztette, különös hangsúlyt fektetve a mesterséges intelligenciára épülő megoldások alkalmazására, amelyek új lehetőségeket teremtenek az ingatlanüzemeltetés, az eszközkezelés és az üzletfejlesztés területén.

Új pozíciójában Laczkó Marcell a TriGranit

teljes magyarországi ingatlanportfóliójának bérbeadási és eszközkezelési stratégiájáért felel,

kiemelt figyelmet fordítva az értékteremtésre, a hosszú távú bérlői kapcsolatok erősítésére és a portfólió versenyképességének további növelésére.