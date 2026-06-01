Ismét durva veszteséget hozott össze Orbán Viktorék tengeri álma

Kollár Dóra
Itt az Adria Port Zrt. 2025-ös beszámolója.

Repkednek a mínuszok – így lehetne a legjobban összefoglalni az Adria Port Zrt. elmúlt években mutatott teljesítményét. A trieszti tengeri kikötőt építő cég körül az elmúlt időszakban nem sok minden változott: a cégközlönyben a legutóbbi vonatkozó dokumentum 2025 decemberében jelent meg, ekkor is csak egy új pénzforgalmi számlát jegyeztek be, azaz semmi kiemelkedő nem történt.

A főtevékenysége szerint „saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése” fókuszú cég a magyar állam 100 százalékos tulajdonában áll, tulajdonosi jogait a 2025-ös üzleti évben – és a megelőző években is – a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) gyakorolta.

A tárgyévben a cég értékesítésből származó árbevétele 76 612 euró (29,52 millió forint) volt, ez azonban nem sokat számított a brutális veszteség ellensúlyozásában, hiszen az adózott eredmény mintegy 912 816 eurós (352,29 millió forintos) mínuszt mutatott.

Viszonyításképpen: 2024-ben 22 532 eurós (8,68 millió forint) árbevétel mellett hozott össze 861 364 eurós (331,96 millió forint) veszteséget a kikötői vállalat. Igaz, legalább 1 millió euró feletti mínuszt már 2022 óta nem produkált a cég.

Osztalékot a mínuszos évzárást figyelembe véve érthető módon ezúttal sem vett ki az állam a cégből, a veszteséget az eredménytartalékba helyezték, amely így már 4,96 millió eurós (1,91 milliárd forint) mínuszba került. Az Adria Port Zrt. stabilitásáért azonban ettől függetlenül sem kell aggódni, ugyanis a vállalatban továbbra is bőven van pénz. A 42,18 millió eurós (16,25 milliárd forint) saját tőke bőven elég a kiadások fedezésére, igaz, az az elmúlt évekhez képest enyhén, de megcsappant.

A cégnek hosszú lejáratú kötelezettségei nem voltak, minden tartozás rövid lejáratú. Összegük 2024-hez képest jelentősen megugrott, 136 716 euróról (52,69 millió forint) 343 913 euróra (132,54 millió forint), ennek legjelentősebb, mintegy 277 439 eurós (106,92 millió forint) részletét a beszállítókkal szemben fennálló kötelezettségek jelentették – ez arra utal, hogy valóban folyik valamilyen munka a kikötő építését tekintve.

Mikor emelgetik majd így a konténereket a trieszti kikötőben?
Fotó: DepositPhotos.com

Az Adria Port jellegéből adódóan igen komoly eszközparkkal rendelkezik, ezzel pedig beszámolójában is elszámolt. A befektetett eszközök legjelentősebb hányadát, 23,08 millió eurót (8,89 milliárd forintot) az ingatlanok jelentették.

A cégnek folyamatban van egy be nem azonosított beruházása is, ennek értéke 2025-ben 4,86 millió euró (1,87 milliárd forint) volt, szemben az egy évvel korábbi 3,79 millió euróhoz (1,46 milliárd forint) képest.

Évekig húzódott az építkezés megindulása 

Az Orbán-kormány tengeri álmának története még 2019 környékén kezdődött, ekkor számolt be először Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter a kormány kikötő és logisztikai bázis létesítésére irányuló terveiről. A miniszter ekkor azt is elárulta, egy 32 hektáros területen tervezgetnek Triesztben.

2022 végén bemutatták a végrehajtani kívánt fejlesztési koncepciót, amelynek nyomán évi 2,5 millió tonna mozgatására, közúti és vasúti szállítások fogadására egyaránt alkalmas kikötőt hoznának létre. Az építkezés akkor még nem indult meg, pedig Szijjártó Péter azt ígérte, hogy 2026-ban már használhatják a hajók a kikötőt –  ma már tudjuk, hogy ez nem valósult meg.

2025 februárjában Magyar Levente, a KKM parlamenti államtitkára a HVG cikke szerint bejelentette, hogy „megkezdődött” a kikötő építése. Az építés menete:

  • először egy 250 méteres partfalszakasz építenek, amihez 50 ezer köbméteres területet töltenek fel a tengerben;
  • ezt viszik tovább 400 méterrel, így összesen 650 méternyi partszakasza lesz a magyar kikötőnek;
  • emellett 30 hektáron építenének fel egy nagy logisztikai központot, és itt húzzák fel a tengeri operációhoz szükséges létesítményeket is.

Az államtitkár akkori ígérete szerint a kikötő 2028-ban teljes kapacitással fog működni – nagy kérdés, hogy ebből a kormányváltás fényében mi valósul majd meg tényleg. Amikor Magyar Péter új miniszterelnök május elején Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel, a kikötő kérdése szintén szóba került. Az új kormányfő úgy fogalmazott:

„Meghívtam a miniszterelnök asszonyt egy magyarországi látogatásra, és megállapodtunk abban, hogy segíteni fogjuk az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét.”

Mindez tehát arra utal, hogy valamilyen formában a Magyar-kormány is számol a trieszti kikötővel. Kérdés, hogy mihez kezdenek majd a korábbi KKM kezei alatt csak a brutális veszteségeket halmozó vállalattal.

