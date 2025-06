Ismét hasít Matolcsy Ádám barátjának gasztrobisztrója

Matolcsy Ádám barátjának, Pintér Máténak egyébként az egyre bővülő és már számtalan vállalkozást felölelő céghálójába már nem csak a Félix, hanem a Várkert Bazárban található Bárkert Bisztró is beletartozik, amelyet a turisták mellett szintén sok kormányközeli személy látogat. Ám a bisztrót működtető Bárkert Kft. nem muzsikál olyan jól, mint a Felix. A tavalyi cégbeszámoló szerint ugyanis a megcsappant forgalomnak megfelelően ismét a negatív tartományban zárt.

Utoljára egyébként április 16-án került be a sajtóba a Félix Bár neve, amikor a 444 megírta, hogy az MNB-s alapítványok közpénzeltüntetésében vastagon érintett Matolcsy Ádám a NER kedvenc éttermében, a saját baráti társasága érdekeltségébe tartozó Félixben tűnt fel, hogy a letelepedési kötvényekkel üzletelő Földvári Gáborral egyeztessen. A lap szerint Matolcsy megpróbálta egy mappával (vagy a baráti étterem étlapjával) eltakarni az arcát, amikor lefotózták.

Ízelítőül összevetettünk pár különleges fogást a Duna-parti gasztrobár 2022-es, a 2023-as és 2024-es étlapjából – ami inflációs szempontból is érdekes:

Ennek ellenére osztalékot nem vett ki Pintér Máté a cégből, minden bizonnyal azért, mert a vállalkozás eredménytartaléka a jó számok ellenére sem mutat hasonló pozitív változást. A 2023-as, 1 milliárdos hiányt ugyanis nem igazán tudták orvosolni: tavaly is 989 milliós tőkehiánnyal zárult a társaság éve.

Az elején még kulturális és közösségi térként emlegetett Félixből végül luxusétterem lett, amely Matolcsy György fiának baráti köréhez került – jelenleg is Pintér Máté tulajdonában van. A gasztrobisztró a kormány és holdudvarának máig kedvelt helyszíne. Lencsevégre kapták már itt Orbán Viktort és Rogán Antalt, Mészáros Lőrincet és Várkonyi Andreát, de az új nevet felvett Rogán-Szendrei Cecíliát is, aki ott tartotta leánybúcsúját .

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!