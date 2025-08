Ismét lecsapott a GVH a Booking.com-ra

A hollandiai székhelyű Booking.com B.V. (Booking) Európa és azon belül Magyarország piacvezető szálláshelyfoglalás közvetítő szolgáltatója. Több millió szálláshelyhez nyújt foglalási szolgáltatásokat, weboldalának havi látogató száma a főbb nyaralási időszakokban az 500 milliót is meghaladja.

A Gazdasági Versenyhivatal azt írja közleményében, észlelték, hogy a Booking a szakmai gondosság követelményét sérti azzal, hogy nem biztosítja a kiszámíthatóságot és a megbízhatóságot egyes szolgáltatásainak díjaival kapcsolatosan.

A vállalkozás szolgáltatásainak díjai ugyanis egyes esetekben eltérőek lehetnek különböző eszközökön, illetve formában igénybe véve (például mobilalkalmazás, vagy asztali számítógép), annak ellenére, hogy a szolgáltatások tartalma azonos. A GVH észlelte továbbá, hogy a cég valószínűsíthetően megtévesztő kereskedelmi kommunikációt folytat a Genius program különböző szintjein elérhető kedvezményekkel kapcsolatban is.

A Booking a fenti gyakorlatokkal 2022. január 1-jétől valószínűsíthetően megtéveszti a magyar fogyasztókat, hisz olyan ügyleti döntésekre készteti őket, melyeket egyébként nem feltétlenül hoznának meg, ezzel pedig akár többletköltségeket is okozhat számukra.

Vizsgálják a céget

Fotó: Depositphotos

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A GVH felhívja a figyelmet arra, hogy a versenytörvény szerint az ügyfélnek a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére való felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

A GVH árgus szemekkel figyeli az online szállás-helyfoglalási és szálláshely-közvetítési piacot, különösen a nyaralások időszakaiban. A GVH 2020-ban 2,5 milliárd forintos gigabírságot szabott ki a Booking.com-ra, annak agresszív, a fogyasztókat megtévesztő értékesítési módszerei miatt, majd 2024-ben további 382,5 millió forintos utóvizsgálati bírsággal sújtotta a céget, mivel az eredeti eljárásban vállalt kötelezettségeit nem megfelelően teljesítette, sőt egyes esetekben folytatta is az eredeti jogsértő gyakorlatokat.

A nemzeti versenyhatóság 2023 nyarán gyorsított ágazati vizsgálatot is indított a szektorban, a nagy számú piaci jelzésekre tekintettel. A GVH számos javaslatot tett a gyorsított ágaztai vizsgálat végleges jelentésében, többek között szükségesnek jelölte meg az árparitásos szerződési feltételek kivezetését, amire végül sor is került és a Booking.com 2024. július 1-től el is törölte ezen klauzulák alkalmazását.