Ismét magyar igazgató vezeti a Nestlé szerencsi és diósgyőri gyárait

Bobor Roland kinevezésével 24 év után ismét magyar vezető kerül a gyárak élére április elsejétől – közölte a cég csütörtökön.

Az új igazgató 15 éve dolgozik a Nestlénél és számos kulcspozícióban tapasztalatot szerzett. A korábbi gyárigazgató, Lidia Wronska 2022 júliusa óta vezette a szerencsi és diósgyőri gyárakat, jövő hónaptól a Nestlé Purina PetCare Europe sudbury-i gyárának igazgatói feladatait látja el – számol be róla az MTI.

Bobor Roland kinevezéséig a minőségbiztosítási menedzseri, valamint a folyamatfejlesztési vezetői pozíciót együttesen látja el. A mérnöki és gazdasági végzettséggel rendelkező szakember 2011-ben csatlakozott Nestlé diósgyőri gyárhoz belső trénerként, majd később folyamatfejlesztési koordinátori feladatokat is ellátott, 2016 óta pedig a szerencsi és diósgyőri gyárak minőségbiztosítási menedzsereként dolgozik, de volt időszak, amikor ideiglenes termelésvezetői, illetve munkavédelmi vezetői szerepet is betöltött.

