Ismét megbírságota az MNB a Quantist

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) újabb jelentős, 50 millió forint bírsággal sújtotta a Quantis Consulting Zrt.-t, különösen az összeférhetetlenségi és az ösztönzőkre vonatkozó szabályok megsértése miatt - közölte a jegybank.

A többes ügynök biztosításközvetítő jutalékrendszerével előnyben részesítette a tulajdonosi körben átfedéseket mutató Novis Biztosító termékeit és belső szabályzatai sem tárták fel és kezelték megfelelően az érdekkonfliktust, gyakorlata súlyosan sértette az ügyfelek érdekeit.



Az MNB korlátozott terjedelmű célvizsgálata a cégnél (korábbi nevén Brokernet Zrt.) a 2017. január 1-jétől kezdődő időszakban az összeférhetetlenséggel, érdekkonfliktusok kezelésével kapcsolatos belső szabályozását tekintette át.

Májusban is vizsgálodtak már



A vizsgálat során májusban ideiglenesen felfüggesztették a Quantis Consulting Zrt. számára a (szlovákiai székhelyű, Magyarországon határon átnyúló szolgáltatást végző) Novis Insurance Company, Novis Versicherungsgesellschaft, Novis Compagnia di Assicurazioni, Novis Poisťovňa a.s. biztosító (Novis Biztosító) biztosítási alapú befektetési termékeinek további értékesítését. Az MNB megállapította, hogy a Quantis Consulting Zrt. közvetlen és közvetett tulajdonosa egyidejűleg tulajdonos a Novis Biztosítóban is.



A jegybank szerdán publikált határozatában kötelezte többek között a Quantis Consultingot arra, hogy összeférhetetlenségi, az érdekkonfliktusok kezelésére és megszüntetésére vonatkozó szabályzatában rendelkezzen az ügyfelek érdeksérelmének kockázatát felvető helyzetek megelőzéséről, kezeléséről. Az MNB e kötelezések végrehajtásáig - fenntartva korábbi végzésében foglalt döntését - továbbra is megtiltja a biztosításközvetítőnek, hogy forgalmazza a Novis Biztosító biztosítási alapú befektetési termékeit.

A közlemény szerint az MNB elvárja a biztosításközvetítőtől azt is, hogy a továbbiakban mindenben jogszabályszerű tájékoztatást nyújtson ügyfeleinek az életbiztosítási szerződések megkötése előtt. Ennek során egyértelműen, közérthetően jelezze, hogy az általa közvetített termékre annak biztosítója vállal-e tőke-, illetve hozamgaranciát. Ugyancsak szükséges, hogy a Quantis Consulting által - az életbiztosítási szerződés előtt az ügyfélnek kötelezően átadandó - termékismertető dokumentum megfeleljen a jogszabályi előírásoknak. A biztosításközvetítőnek 90 napon belül kell írásbeli tájékoztatást adnia a kötelezések végrehajtásáról.A feltárt jogsértések és a súlyosító és enyhítő körülmények mérlegelése alapján az MNB 50 millió forint bírságot is kiszabott a biztosításközvetítőre. A bírságolásnál figyelembe vették, hogy magasabb jutalékot fizetett közvetítőinek a (tulajdonosi körben átfedést mutató) Novis Biztosító konstrukcióinak értékesítése után. A közvetítők érdeke így nem az ügyfelek számára megfelelő, hanem a számukra magasabb jutalékot adó konstrukciók értékesítéséhez fűződött.

Egyszer már kiosztottak neki 52 millió forint büntetést



Az MNB 2017. május 18-án hozott határozatában 52,5 millió forintra bírságolta a céget többek között az életbiztosítási ügyfélszerződések megszüntetését és újak megkötését célzó jogsértő gyakorlata és az ügyfeleknek nyújtott elégtelen szakmai tájékoztatása miatt.



A Novis Biztosítót illetően a jegybank már a korábbiakban, 2018. július 4-én közzétett végzésében felfüggesztette a Novis Biztosító több, Magyarországon terjesztett, befektetési egységekhez kötött élet-, illetve nyugdíjbiztosítási termékének értékesítését. E felfüggesztés addig marad érvényben, amíg a termékértékesítési dokumentumokban világos, pontos és közérthető tájékoztatást nem ad az ügyfél által befizetett tőke megőrzésére, illetve hozamra vonatkozó vállalása tényleges tartalmáról.