Ismét szép osztalékot hozott Szöllősi Györgynek Puskás Ferenc hagyatéka

Ezúttal sem tört meg a hagyomány a puskas.com Kft.-nél - derül ki a napokban leadott éves beszámolóból. Megingathatatlanul stabil a cég gazdálkodása, amiben a mai napig nagy szerepe lehet annak, hogy 2020. február végén három évre szóló szerződést kötöttek a Nemzeti Sportközpontokkal a Puskás-névhasználatra vonatkozóan. Ez egy 15 millió forintos kontraktus, ami évi 5 millió forintot biztosít a cégnek bevételként.

A frissen közzétett dokumentumban azonban ennél nagyságrendekkel nagyobb számokkal lehet találkozni, hiszen nem ez az egyetlen bevételi forrása a cégnek. Sőt, még ez sem kizárt, hogy új bevételi forrásra is szert tettek - de ez csak egy feltételezés, mivel ennyire nem részletezi a bevételek összetételét a kiegészítő melléklet. Mindenesetre majd' 50 százalékkal több pénz folyt be a társaság kasszájába tavaly: 50,8 millió forint az egy évvel korábbi 34 milió után. Csupán annyit kötnek az érdeklődők orrára ezzel kapcsolatban, amennyit eddig is:

"a társaság bevétele emléktárgyak, könyvek és vagyoni értékű jogok értékesítéséből tevődik össze".

Szijjártó Péter gyakran vitte ajándékba is a Puskás-mezt. Fotó: MTI

Sőt, az értékesítésből származó pénzek mellett az előző évi nulla forinttal szemben még 403 ezer forint egyéb bevételt is elkönyvelhettek.

A bevételek megugrásával szemben azonban a kiadások is magasabb szinten alakultak: főleg az anyagjellegűek, 24,7 millió után 40,3 milliót számolt el a cég. Ugyanakkor a változatlanul 3 fő alkalmazottal összefüggésben 3,7 miliót számoltak el a 2021-es 2,8 millió után.

Végeredményben valamicskét javult a tevékenység jövedelmezősége is, hiszen 5,7 millió forint után tavaly majdnem 6 millió forint tiszta nyereséget tudott kimutatni a cég.

Ezen a ponton pedig nem törték meg a hagyományt a tulajdonosok, a teljes profitot kifizették osztalékként. Sőt, hogy egy kerek összegen kelljen osztozkodni - 6 millió forinton - egy keveset még az eredménytartalékből is le kellett csípni.

A tulajdoni hányadok alapján:

Szöllősi György 2,82 millió forint osztalékot vehetett fel,

Horváth László 1,02 milliót,

Sus Róbert Lajos 960 ezer,

Puskás Ferenc unokája, Maria Reka Puskas Damborena pedig 10 százalékos tulajdonrésze alapján 600 ezer forintot.

A puskas.com Kft.-nél 2016 óta minden évben osztalékot fizetnek ki a tulajdonosoknak, az azóta eltelt időben a többségi tulajdonos Szöllősi György 20,895 millió forinttal, Puskás Ferenc unokája pedig 4,185 millió forinttal gyarapodott a hagyatéknak köszönhetően.