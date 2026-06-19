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Ismét veszteséges lett Dzsudzsák Balázs cége

Kormos Olga
Kormos Olga

A tavalyi év sem hozta el az áttörést a DB7.hu Kft. sorsában. A 2023-as évez hasonlóan most sem volt bevétele, így nem csoda, ha ismét veszteséget termelt.

Leadta cégbeszámolóját Dzsudzsák Balázs, a Debreceni VSC játékosa. A 39 éves labdarúgó május végén így nyilatkozott a jövőjéről:

„Ez a kérdés eldőlt. Nem titok, hogy a Debrecennel tervezem a jövőmet, a klub pedig velem. Egy ilyen szezon után pedig még nehezebb lenne úgy dönteni, hogy kiszállok ebből, és az életkor úgyis csak egy szám” – mondta a 109-szeres válogatott szélső, aki a Red Bull budapesti eseményén jelentette ki, hogy egyéves szerződést ír alá a klubbal. Elmondta, a csapattal készül a Konferencialiga selejtezőire, és azt is tudja, ki lesz Sergio Navarro vezetőedző utódja a kispadon, ám azt nem árulta el, pontosan kiről van szó.

A karrierjével kapcsolatos optimista jövőképpel szemben a futballista és üzlettársa, Katona Zoltán közös cége, a DB7.hu Kft.-nek azonban nem indult jól az év, január 9-én a NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának Követeléskezelő Osztálya végrehajtást rendelt el, amit aztán még abban a hónapban, január 27-én rendeztek a tulajdonosok.

A rossz évindítás minden bizonnyal annak tudható be – ami már a cég beszámolójából derül ki –, hogy a korábbi 53 milliós árbevétellel szemben 2025-ben semmilyen forgalma nem volt a vállalkozásnak. Adózott eredménye ennek megfelelően ismét negatív tartományban zárt: a 2024-es 47,9 milliós veszteség után tavaly 44,7 milliós mínusszal zárta az évet.

Ez zsinórban az ötödik év, hogy veszteséges a DB7.Kft.

Zsinórban évek óta mínuszban zár a sportoló és üzlettársa cége
Zsinórban évek óta mínuszban zár a sportoló és üzlettársa cége
Fotó: DVSC

Igaz, a vállalkozásnak egy év alatt sikerült a 160,1 milliós rövid távú kötelezettségét 9,5 millió forintra karcsúsítania. Sőt, a veszteség ellenére rendezték a saját tőke arányát is, azt ugyanis a korábbi 7 millió forintról 99,1 millióra növelték.  

Rendhagyó módon azonban kiegészítő melléklet ezúttal nem tartozik a 2025-ös évet záró cégmérleghez, ami választ adhatna a tavalyi üzleti történésekre.

Jelenleg ez az egyetlen üzleti vállalkozása Dzsudzsák Balázsnak. A Rába Medical Center Kft.-t és az azt tulajdonló vagyonkezelő Rába Medical Invest Kft.-t még 2023-ban vette meg a győri Széchenyi Egyetem 370 millió forintért a futballistától. A vásárlás idején az egyetem kuratóriumának még tagja volt a győri kötődésű, Dzsudzsákkal közismerten jó baráti viszonyt ápoló Szijjártó Péter.

Az üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadással foglalkozó Market Invest Hungary Kft. is már a múlté. Bár 2023 közepén többségi tulajdonosként beszállt a püspökladányi cégbe – ám már abban az évben a NAV végrehajtást rendelt el a vállalkozásnál. Azóta Dzsudzsák el is adta a részesedését a cégből, sőt, a vállalkozást már át is keresztelték, így most már VAP-LOG Kft. a neve.

2025-ben pedig zátonyra futottak az Első Magyar Léghajógyár Kft. tervei is, a céget áprilisban felszámolták.

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