Ítéletet mondtak a 4iG-ról – megszólalt a hitelminősítő

A 4iG EBITDA-ja 2024-ben meghaladta a 230 milliárd forintot, ami mintegy 28 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, miközben az EBITDA-marzs 34 százalékra emelkedett. A Scope 2025-re körülbelül 244 milliárd forintos EBITDA-t vár, amit a távközlési különadó megszüntetése is támogat. A tőkeáttétel (adósság/EBITDA) 2024 végére 5,0-ről 4,1-szeresre mérséklődött, és a minősítő várakozása szerint 2025-ben 4 alá, majd 2027-re 3,5 alá csökkenhet.

Mint az összefoglalóban szerepel, a hitelminősítő összességében változatlanul értékeli a vállalat helyzetét, mivel az üzleti alapok lényegében nem módosultak az előző felülvizsgálat óta. A 4iG üzleti kockázati profilját továbbra is támogatja stabil távközlési tevékenysége és erős magyarországi piaci pozíciója. Bár a cég IT-fókuszú működésről a telekommunikáció felé való stratégiai elmozdulása javította a jövedelmezőséget, a korlátozott földrajzi és üzleti diverzifikáció továbbra is korlátot jelent.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!