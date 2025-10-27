Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Vállalatok CATL

Itt a CATL akkugyárának újabb dobása

mfor.hu

A kínai vállalat ismét toborozni kezdett.

A CATL kínai akkumulátorgyár újabb toborzó kampányt indított Debrecenben és környékén, amellyel több száz új munkahelyet kínál – közölte a cég.  A közleményben felidézték, hogy a CATL mintegy 3000 milliárd forintból építi fel második európai akkumulátorgyárát Debrecenben.

Hozzátették, az év végén a tervek szerint elindul a próbagyártás a cellagyárban, míg a modulösszeszerelő csarnok újabb gyártósorral bővül. Ehhez a jelenlegi, több mint 800 fős munkavállalói létszámot a következő hónapokban 1400 főre fogják emelni.

Kiemelték, ez a debreceni akkumulátorgyár negyedik nagyszabású toborzó kampánya a régióban: a vállalat célja, hogy elsősorban Debrecenben és Hajdú-Bihar vármegyében élő munkavállalóknak kínáljon lehetőséget. A vállalat várja mind a diplomás, mind a szakképzett jelentkezőket életkortól és nemtől függetlenül – közölték.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Az online platform sok mindent vállalt

Megint vizsgálódik a GVH – mit kaptak a magyar vásárlók az e-kereskedelmi óriástól?

A Wish vállalásainak betartását nyomozza a GVH.

Pályázati pénzeket buknak el azok a cégek, amik elfelejtik ezt a lépést

Pályázati pénzeket buknak el azok a cégek, amik elfelejtik ezt a lépést

A NAV új közleményt adott ki.

Komoly csapda leselkedik a magyar cégekre: erre oda kell figyelni!

Komoly csapda leselkedik a magyar cégekre: erre oda kell figyelni!

Az év végi munkarendnél erre sem árt figyelni.

Érdekli a mesterséges intelligencia? Ingyenes tanfolyamok indulnak hamarosan

Érdekli a mesterséges intelligencia? Ingyenes tanfolyamok indulnak hamarosan

Nemzetközi együttműködésben ingyenes képzéseket tart az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) a mesterséges intelligenciáról és a vállalkozói készségekről a magyar kis és középvállalkozásoknak.  

Komoly változtatásra készül a Mol, nagy bejelentést tettek

Komoly változtatásra készül a Mol, nagy bejelentést tettek

Átalakulnak a vállalat cégei.

Már vizsgálódnak a százhalombattai finomítóban: mekkora a kár?

Már vizsgálódnak a százhalombattai finomítóban: mekkora a kár?

Munkacsoport alakult a kérdés megfejtésére.

Színt vallott a Netflix, ezek a legfrissebb eredmények

Színt vallott a Netflix, ezek a legfrissebb eredmények

Nőtt a Netflix nyeresége és bevétele az idei harmadik negyedévben. Utóbbi megegyezett az elemzői becslésekkel, a profit viszont kisebb lett a vártnál.

A Mol százhalombattai fionomítója

Eloltották a tüzet a Mol százhalombattai finomítójában

Sikerült eloltani a tüzet a Dunai Finomító AV3 üzemében. A termelés fokozatosan újraindul, Magyarország üzemanyagellátása biztosított –közölte a cég kedd délután.

Menti a menthetőt a kormány Dunaújvárosban

Menti a menthetőt a kormány Dunaújvárosban

Kormánybiztos irányítja a Dunaferr felszámolását.

Égett a Mol finomítója

Égett a Mol finomítója

Hétfő éjjel tűz ütött ki a százhalombattai Dunai Finomító AV3-as üzemében; a tüzet lokalizálták a tűzoltók, és dolgoznak a területen.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168