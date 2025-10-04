Itt a lista: ezeket a magyar cégeket vezetik a legjobban

A független zsűri döntése alapján idén 26 társaság nyerte el a Kiválóan Vezetett Vállalatok minősítést a Deloitte Private Best Managed Companies nevű üzleti mentorprogramban, közölte a tanácsadó vállalat pénteken.

A díjazottak teljes listája: ALPHAVET Zrt., CÉH Zrt., Dorsum Zrt., Goodwill Pharma Nyrt., H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Kft., HELL ENERGY Magyarország Kft., K & V Nemzetközi Fuvarozó Kft., Kermann IT Solutions Nyrt., Márka Üdítőgyártó Kft., Merkapt Zrt., MOGYI Kft., Petrányi Autó Kft., Planning & Trading Kft., Prime Rate Zrt., RotaPack Csomagolástechnikai Zrt., Schiller Autó Család, Semsei Gastronomy Group, Simon Plastics Kft., Tolnagro Csoport, TOM-FERR Zrt., TUTTI Kft., UBM Csoport, Újház Zrt., Vajda-Papír Csoport, Vöröskő Kft. (Euronics), Wagner Solar Hungária Kft.

A legjobban vezetett cégeket díjazták

Fotó: Deloitte

A mentorprogram 2022-ben indult Magyarországon azzal a céllal, hogy szakmai támogatást adjon a hazai magántulajdonú cégeknek, és elismerje a kiemelkedő teljesítményt. Az első évben 10, 2023-ban 16, 2024-ben pedig 21 vállalat részesült a minősítésben.

A tanácsadó cég szerint a teljesítményt nemzetközi keretrendszer szerint, négy pillér alapján vizsgálják, ezek a stratégia, az innováció, a kultúra és elkötelezettség, valamint az irányítás, pénzügyek. Jellemzően az a jól irányított, magántulajdonú közép-nagyvállalat kaphatja meg a minősítést, amely megítélésük szerint érett stratégiával, hatékony működéssel, emberközpontú kultúrával és szilárd, stabil irányítási-pénzügyi rendszerrel rendelkezik.

A mentorprogram lehetőséget ad a cégeknek, hogy külső szakértők segítségével elemezzék és fejlesszék a stratégiájukat, irányítási, pénzügyi modelljüket és vállalati kultúrájukat.

A program minden évben független szakmai zsűri döntése alapján ismeri el a vállalatokat. Idén a Magyar Nemzeti Bank, a Budapesti Értéktőzsde, az MGYOSZ, az OTP és a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem vezetői vettek részt az értékelésben.

A Deloitte által több mint 30 éve indított Best Managed Companies program ma már 48 országban van jelen, és a világ egyik vezető üzleti mentorprogramjának számít, áll a tanácsadó cég közleményében.