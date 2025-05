Itt a magyar Tesco legújabb lépése

A Tesco adatai szerint a vásárlások felénél, háztartási termék is kerülnek a kosarakba, azaz sokakat érint a lépés. Az áruházlánc további kedvezményes lehetőségeit kihasználva pedig egy körben kimaxolható a nagybevásárlás. Az Árgarancia felirattal jelölt, több mint 150 érintett termék pedig a Tesco boltjaiban és az online áruzáhban is megvásárolhatóak. Az akciós termékekből a készlet erejéig lehet vásárolni, maximum fejenként 10 darabot.

Május 22-től több mint 150, sokak által keresett márkás háztartási termék árát mérsékli a Tesco. A tartós árcsökkentés számos papír- és vegyiárut, illetve szépségápolási cikket érint, számos termék akár több mint 25 százalék kedvezménnyel kapható. Például a Cif súrolókrém 23, a Domestos Zero gél, az Elseve sampon, az Ooops Maxi papírtörlő, a Regina toalett papír, a Fred&Flo bugyipelenka pedig 31 százalékkal lett olcsóbb.

Több mint 150 háztartási termékre jelentett be további jelentős árcsökkentést a Tesco.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!