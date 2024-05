Itt a magyar webáruházak toplistája

A GKID 2015 óta készít nyilvános rangsorokat a magyar piacon működő, és ott a legnagyobb forgalmat generáló online kereskedőkről. Az e-kereskedelmi kutató- és tanácsadócég a Mastercard közreműködésével idén négy tematikus forgalmi rangsort állított össze.

A TOP15 legnagyobb forgalmú e-kereskedő mellett

ismét elkészült az élelmiszerek és háztartási cikkek online értékesítésével foglalkozó kereskedőket tömörítő TOP10-es FMCG lista, valamint

a legalább bruttó 5 milliárdos online kiskereskedelmi forgalmat elérő, 100%-ban magyar tulajdonú kereskedőkről is rangsor készült.

Ahogy egy évvel korábban, úgy 2023-ban is az eMAG volt Magyarország legnagyobb forgalmú, egyben legismertebb online áruháza.

Nem változott az sem, hogy a második helyen az Alza.hu áll, a különbség 2022-höz képest annyi itt, hogy az Alza közelebb került forgalomban az eMAG-hoz.

Az eMAG tartja magát

Fotó: MTI

A harmadik helyen eddig a MediaMarkt állt, most azonban a forgalomban a Kifli.hu, ismertségben pedig a Temu jött fel a dobogóra.

A részletes adatokból az is kiderül, hogy a 15 legnagyobb internetes áruház összesen 542,5 milliárd forint online forgalmat bonyolított le 2023-ban, 14,7 milliószor rendeltek a vevők náluk. Megmaradni a piacon és növelni a bevételt egyre nehezebb, ezt jól mutatja, hogy ahhoz a 13 magyar e-kereskedőhöz, amelynek már korábban is 5 milliárd forint fölött volt a forgalma, tavaly egyetlen újabb cég sem tudott csatlakozni. Sőt, ennek a 13 magyar cégnek az összesített forgalma is csupán egyetlen százalékkal nőtt.

Fontos változás az is, hogy megjelentek, és törnek előre a kínai boltok – egyelőre a forgalmi listának még nincsenek az élén, az ismertségben viszont azonkívül, hogy a Temu már a harmadik, a Shein és az Aliexpress is ott van a top 15-ben.