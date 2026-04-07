Vállalatok 4iG Űrtevékenység

Itt a nagy bejelentés: műholdja lesz Magyarországnak

A 4iG Űr és Védelmi Zrt. négy jelentős stratégiai űr- és védelmi ipari megállapodást írt alá – közölte a cég a tőzsde honlapján.

A 4iG SDT és a Northrop Grumman International Trading Inc. két megállapodást kötöttek. Az első megállapodás értelmében a HUSAT program részeként a Northrop Grumman szállítja Magyarország első geostacionárius kommunikációs műholdját (HUGEO). A korábbi missziókban már bizonyított GEOStar-3 platformra épülő műhold szállítása 2030-ra várható, és a HUSAT program eddigi legnagyobb nemzetközi ipari együttműködését jelenti.

A másik megállapodás tárgya a tavaly decemberben a Northrop Grumman és a 4iG SDT által aláírt keretmegállapodás kibővítése, melynek keretében az űripari projektek mellett a drónelhárítási rendszerek (C-UAS), a fejlett fegyvertechnológiák és a precíziós irányítórendszerek területén is közös programokat indítanak.

A fentieken túl a mai napon a 4iG SDT nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot kötött az amerikai L3Harris Global Communications Inc. vállalattal, amely a védelmi digitalizáció, továbbá a HIMARS rendszerek hazai ipari integrációja terén nyit új együttműködési lehetőségeket, tovább erősítve a vállalat szerepét a NATO-kompatibilis technológiák regionális fejlesztésében.

A 4iG SDT, a REMRED Zrt-vel közösen a vezető amerikai kisműholdplatform-gyártó Apex Technology Inc. vállalattal nem kötelező érvényű háromoldalú megállapodást kötöttek egy közös vállalat megalapításának feltételrendszeréről, amely egy Európában megvalósuló, sorozatgyártásra optimalizált kisműholdgyártási kapacitás kiépítését célozza, kifejezetten több műholdból álló rendszerek (műhold-konstellációk) kiszolgálására.

Végleg eltűnik Hosszú Katinka legrégebbi cége

A legrégebbi céges érdekeltség beolvad az úszónő legnagyobb, az úszóiskolát is üzemeltető vállalkozásába.

Őrült tempóban jönnek be a használt nyugati autók Magyarországra

Márciusban a DataHouse adatai szerint 13 648 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami a valaha mért harmadik legnagyobb havi érték, és több mint 30 százalékos bővülést jelent a tavaly márciusi 10 491-es mennyiséghez képest.

A nyártól még többet repülhetünk majd ebbe a távol-keleti fővárosba

A Korean Air után a Dél-Koreai Köztársaság második legjelentősebb légitársasága, az Asiana Airlines is közvetlen járatokat indít Budapest és Szöul között, heti három alkalommal – jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Tovább terjeszkedik Kína a magyar autópiacon

Megérkezett Magyarországra a BAIC autómárka. A kínai autóipar egyik meghatározó szereplőjének modelljeit áprilisban kezdik forgalmazni a magyar piacon – tájékoztatta a hivatalos magyarországi importőr BAIC Magyarország az MTI-t.

Kilőttek a BMW eladásai Magyarországon

A BMW Group Magyarország 24,5 százalékkal növelte a BMW márka eladásait 2026 első negyedévében a tavalyi év azonos időszakához képest; január és március között 1870 új BMW talált gazdára Magyarországon, amellyel a bajor márka őrzi vezető pozícióját a hazai prémium szegmensben – tájékoztatta a társaság az MTI-t közleményben.

Íme egy lista, amin Ukrajna Magyarország egyik legfontosabb partnere

Az elmúlt évek finoman szólva sem a magyar export diadalmenetét hozták, pedig kicsi, nyitott gazdaságként kulcságazatunkról van szó. Keleti nyitás, az iráni háború miatt romló kilátások, óvatosabb hitelfelvétel – egy ilyen helyzetben különösen érdekesnek ígérkezett a hazai kis- és középvállalkozások exportlehetőségeiről szóló konferencia. Ahol azt is megtudtuk, hogy a magyar kormány által sokat ostorozott Ukrajna Magyarország harmadik legfontosabb külkereskedelmi partnere az Európai Unión kívüli országok közül.  

Együttműködő partnerünk: 4iG