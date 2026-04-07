Itt a nagy bejelentés: műholdja lesz Magyarországnak

A 4iG SDT és a Northrop Grumman International Trading Inc. két megállapodást kötöttek. Az első megállapodás értelmében a HUSAT program részeként a Northrop Grumman szállítja Magyarország első geostacionárius kommunikációs műholdját (HUGEO). A korábbi missziókban már bizonyított GEOStar-3 platformra épülő műhold szállítása 2030-ra várható, és a HUSAT program eddigi legnagyobb nemzetközi ipari együttműködését jelenti.

A másik megállapodás tárgya a tavaly decemberben a Northrop Grumman és a 4iG SDT által aláírt keretmegállapodás kibővítése, melynek keretében az űripari projektek mellett a drónelhárítási rendszerek (C-UAS), a fejlett fegyvertechnológiák és a precíziós irányítórendszerek területén is közös programokat indítanak.

A fentieken túl a mai napon a 4iG SDT nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot kötött az amerikai L3Harris Global Communications Inc. vállalattal, amely a védelmi digitalizáció, továbbá a HIMARS rendszerek hazai ipari integrációja terén nyit új együttműködési lehetőségeket, tovább erősítve a vállalat szerepét a NATO-kompatibilis technológiák regionális fejlesztésében.

A 4iG SDT, a REMRED Zrt-vel közösen a vezető amerikai kisműholdplatform-gyártó Apex Technology Inc. vállalattal nem kötelező érvényű háromoldalú megállapodást kötöttek egy közös vállalat megalapításának feltételrendszeréről, amely egy Európában megvalósuló, sorozatgyártásra optimalizált kisműholdgyártási kapacitás kiépítését célozza, kifejezetten több műholdból álló rendszerek (műhold-konstellációk) kiszolgálására.