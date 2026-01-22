3p

Itt a várva várt fordulat a magyar gazdaságban

Folytatódott a javuló tendencia a hazai nagyvállalatok gazdasági várakozásainak tekintetében – derült ki a K&H nagyvállalati növekedési index legfrissebb, 2025 utolsó negyedéves kutatási adataiból.

Több mint két éve tartó negatív hangulatot törhet meg a mostani javuló tendencia a hazai nagyvállalatok gazdasági várakozásaiban. A K&H nagyvállalati növekedési index 2025 utolsó negyedéves kutatási adatai alapján folytatódott az emelkedő trend, és jelenleg már a semleges értéket közelítő -3 ponton áll a mutató. Ez az érték a nagyvállalati- és a makro részindex adataiból tevődik össze; előbbi a vállalatok saját gazdasági kilátásaival kapcsolatos várakozásokat mutatja, utóbbi a nagyobb perspektíva szerinti, makrotényezők hatásait képezi le. A nagyvállalati részindex 1 pontos javulással jelenleg 0 ponton áll, de a nagyobb gazdasági események és külgazdasági tényezők által befolyásolt makro részindex is javuló trendet mutat: 6 pontos javulással jelenleg -11 ponton áll. 

A számok azt mutatják, hogy árbevétel és nyereség tekintetében is javuló helyzettel számolnak a nagyvállalatok: a jelenlegihez képest átlagosan 1,3 százalékponttal magasabb árbevétel-növekménnyel számolnak a cégvezetők egy év múlva. Az árbevétel szerinti kategóriák alapján a legkisebb, 2-4 milliárdos árbevételű vállalatok több mint negyede számol emelkedéssel, míg a közepes, 4-10 milliárdos kategória szereplőinek pontosan egynegyede számol ugyanezzel. A legnagyobb, 10 milliárdot meghaladó árbevételű cégek a legkevésbé optimisták; körükben az emelkedéssel tervező vezetők csupán 8 százalékot tesznek ki. 

Csökkenéssel ugyanakkor szintén ebben a csoportban számolnak a legkevesebben: a megkérdezettek mindössze 3 százaléka, szemben a teljes mintában mért 10 százalékkal. 

Nyereség tekintetében nem beszélhetünk érdemi változásokról, de enyhe mérséklődés érzékelhető a nagyvállalatok pesszimizmusában: bár továbbra is csökkenő profitvárakozásokkal kalkulálnak a cégvezetők, az előző negyedévhez képest számszerűen 0,1 százalékponttal javult a várakozásuk átlagos mértéke. Cégméret szerint a legnagyobbak stagnálásra rendezkedtek be, 94 százalékuk nem vár változást, 3-3 százalék a romló, illetve a javuló várakozásokról beszámolók aránya. A közepes és kisebb cégek többé-kevésbé együtt mozognak, azzal a különbséggel, hogy a 2-4 milliárdos árbevétel közé eső cégek körében több a csökkenő profitvárakozásról beszámoló vezető aránya. Szektorokat tekintve a szolgáltatók húzzák fel az átlagot, ezt követi az ipar, a harmadik pedig a kereskedelemi szektor.

