Itt a YouTube-vezér négypontos prognózisa 2026-ra

mfor.hu

A YouTube vezérigazgatója, Neal Mohan közzétette a 2026-os év terveit blogbejegyzésében. 

A Youube veérigazgatója blogbejegyzésében.tette közzé stratégiai irányait és főbb prioritásait 2026-ra, melyek a következők:

 1. Az szórakoztatás újjáalakítása

A YouTube arra törekszik, hogy a platform ne csak videómegosztó legyen, hanem a modern szórakoztatás központja– ahol a tartalomgyártók a saját „stúdióiként” alakítják a tartalmakat. Neves alkotók nagyszabású produkciókat készítenek, és a nézők hosszú formátumú videókat, Shorts-okat, élő adásokat, podcastokat és zenés tartalmakat is fogyaszthatnak egy helyen. A Shorts jelenleg átlagosan 200 milliárd napi megtekintést ér el, és 2026-ban a formátum még változatosabbá válik – például képek beépítésével a Shorts-folyamba. 

A YouTube TV is több mint tíz testreszabható előfizetési csomagot vezet be (sport, hírek, szórakozás stb.), valamint multiview funkciót, amellyel a felhasználók egyszerre több csatornát tudnak megtekinteni. 

Ambíciózus tervek 2026-ra is
Fotó: DepositPhotos.com

2. Biztonságosabb és támogató hely a gyerekeknek és tinédzsereknek

 A platform hangsúlyozza a gyerekek és fiatalok számára biztonságos, korosztálynak megfelelő élmények kialakítását. Továbbfejlesztik a szülői felügyeleti eszközöket, például azt, hogy a szülők beállíthassák a Kids/Teen-fiókok időkorlátjait, akár úgy is, hogy a rövid videók görgetési idejét is „nullára” állítsák. 

3. A tartalomgyártói gazdaság (creator economy) megerősítése

 A YouTube továbbra is elsődleges platform a tartalomkészítők számára, ahol a bevételszerzés stabil és sokszínű lehet. Az utóbbi négy évben több mint 100 milliárd dollárt fizettek ki alkotóknak és médiavállalkozásoknak, és ez a szám 2026-ban is növekszik. 

A tervezett új bevételi lehetőségek pedig a következők a vállalat vezetője szerint:

  • YouTube Shopping integráció (termék vásárlása közvetlenül az alkalmazásból)
  • Márkakapcsolatok (brand deals) támogatása
  • Rajongói finanszírozási eszközök, mint például „Jewels” és ajándékok 

 4. Kreativitás gyorsítása és védelme (AI és minőség)

Neil Mohan szerint a mesterséges intelligencia (AI) kiemelt szerepet kap a kreatív eszközök fejlesztésében – de nem váltja fel az emberi alkotókat, hanem támogatja őket. 2026-ban új lehetőségek érkeznek:

  • AI-val generált videók és játékok készítése egyszerű szöveges utasításokkal
  • AI-természetű tartalmak egyértelmű jelölése
  • Mélyhamisítások (deepfake) elleni védelem és átláthatóság
  • Eszközök a gyenge minőségű (ún. AI slop) tartalom visszaszorítására 

Ugyanakkor a platform AI segítségével javítja a nézői élményt: a „Ask” funkció például lehetővé teszi a videók tartalmával kapcsolatos kérdések megválaszolását, és több millió felhasználó számára biztosít autodubbed elérést. 

A vezérigazgató hozzáteszi: a YouTube 2026-ra ambíciózus terveket fogalmaz meg: átalakítani az online szórakoztatást, növelni a biztonságot gyermekek számára, tovább erősíteni a tartalomgyártói gazdaságot, és felelősen alkalmazni az AI-t. A platform célja, hogy még több kreatív energiát és tartalmat integráljon, miközben a minőség és a felhasználói élmény is központi marad. 

