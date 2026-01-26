Itt a YouTube-vezér négypontos prognózisa 2026-ra

A Youube veérigazgatója blogbejegyzésében.tette közzé stratégiai irányait és főbb prioritásait 2026-ra, melyek a következők:

1. Az szórakoztatás újjáalakítása

A YouTube arra törekszik, hogy a platform ne csak videómegosztó legyen, hanem a modern szórakoztatás központja– ahol a tartalomgyártók a saját „stúdióiként” alakítják a tartalmakat. Neves alkotók nagyszabású produkciókat készítenek, és a nézők hosszú formátumú videókat, Shorts-okat, élő adásokat, podcastokat és zenés tartalmakat is fogyaszthatnak egy helyen. A Shorts jelenleg átlagosan 200 milliárd napi megtekintést ér el, és 2026-ban a formátum még változatosabbá válik – például képek beépítésével a Shorts-folyamba.

A YouTube TV is több mint tíz testreszabható előfizetési csomagot vezet be (sport, hírek, szórakozás stb.), valamint multiview funkciót, amellyel a felhasználók egyszerre több csatornát tudnak megtekinteni.

Ambíciózus tervek 2026-ra is

2. Biztonságosabb és támogató hely a gyerekeknek és tinédzsereknek

A platform hangsúlyozza a gyerekek és fiatalok számára biztonságos, korosztálynak megfelelő élmények kialakítását. Továbbfejlesztik a szülői felügyeleti eszközöket, például azt, hogy a szülők beállíthassák a Kids/Teen-fiókok időkorlátjait, akár úgy is, hogy a rövid videók görgetési idejét is „nullára” állítsák.

3. A tartalomgyártói gazdaság (creator economy) megerősítése

A YouTube továbbra is elsődleges platform a tartalomkészítők számára, ahol a bevételszerzés stabil és sokszínű lehet. Az utóbbi négy évben több mint 100 milliárd dollárt fizettek ki alkotóknak és médiavállalkozásoknak, és ez a szám 2026-ban is növekszik.

A tervezett új bevételi lehetőségek pedig a következők a vállalat vezetője szerint:

YouTube Shopping integráció (termék vásárlása közvetlenül az alkalmazásból)

Márkakapcsolatok (brand deals) támogatása

Rajongói finanszírozási eszközök, mint például „Jewels” és ajándékok

4. Kreativitás gyorsítása és védelme (AI és minőség)

Neil Mohan szerint a mesterséges intelligencia (AI) kiemelt szerepet kap a kreatív eszközök fejlesztésében – de nem váltja fel az emberi alkotókat, hanem támogatja őket. 2026-ban új lehetőségek érkeznek:

AI-val generált videók és játékok készítése egyszerű szöveges utasításokkal

AI-természetű tartalmak egyértelmű jelölése

Mélyhamisítások (deepfake) elleni védelem és átláthatóság

Eszközök a gyenge minőségű (ún. AI slop) tartalom visszaszorítására

Ugyanakkor a platform AI segítségével javítja a nézői élményt: a „Ask” funkció például lehetővé teszi a videók tartalmával kapcsolatos kérdések megválaszolását, és több millió felhasználó számára biztosít autodubbed elérést.