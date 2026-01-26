Itt a YouTube-vezér négypontos prognózisa 2026-ra

A Youube veérigazgatója blogbejegyzésében.tette közzé stratégiai irányait és főbb prioritásait 2026-ra, melyek a következők:
1. Az szórakoztatás újjáalakítása
A YouTube arra törekszik, hogy a platform ne csak videómegosztó legyen, hanem a modern szórakoztatás központja– ahol a tartalomgyártók a saját „stúdióiként” alakítják a tartalmakat. Neves alkotók nagyszabású produkciókat készítenek, és a nézők hosszú formátumú videókat, Shorts-okat, élő adásokat, podcastokat és zenés tartalmakat is fogyaszthatnak egy helyen. A Shorts jelenleg átlagosan 200 milliárd napi megtekintést ér el, és 2026-ban a formátum még változatosabbá válik – például képek beépítésével a Shorts-folyamba.
A YouTube TV is több mint tíz testreszabható előfizetési csomagot vezet be (sport, hírek, szórakozás stb.), valamint multiview funkciót, amellyel a felhasználók egyszerre több csatornát tudnak megtekinteni.
2. Biztonságosabb és támogató hely a gyerekeknek és tinédzsereknek
A platform hangsúlyozza a gyerekek és fiatalok számára biztonságos, korosztálynak megfelelő élmények kialakítását. Továbbfejlesztik a szülői felügyeleti eszközöket, például azt, hogy a szülők beállíthassák a Kids/Teen-fiókok időkorlátjait, akár úgy is, hogy a rövid videók görgetési idejét is „nullára” állítsák.
3. A tartalomgyártói gazdaság (creator economy) megerősítése
A YouTube továbbra is elsődleges platform a tartalomkészítők számára, ahol a bevételszerzés stabil és sokszínű lehet. Az utóbbi négy évben több mint 100 milliárd dollárt fizettek ki alkotóknak és médiavállalkozásoknak, és ez a szám 2026-ban is növekszik.
A tervezett új bevételi lehetőségek pedig a következők a vállalat vezetője szerint:
- YouTube Shopping integráció (termék vásárlása közvetlenül az alkalmazásból)
- Márkakapcsolatok (brand deals) támogatása
- Rajongói finanszírozási eszközök, mint például „Jewels” és ajándékok
4. Kreativitás gyorsítása és védelme (AI és minőség)
Neil Mohan szerint a mesterséges intelligencia (AI) kiemelt szerepet kap a kreatív eszközök fejlesztésében – de nem váltja fel az emberi alkotókat, hanem támogatja őket. 2026-ban új lehetőségek érkeznek:
- AI-val generált videók és játékok készítése egyszerű szöveges utasításokkal
- AI-természetű tartalmak egyértelmű jelölése
- Mélyhamisítások (deepfake) elleni védelem és átláthatóság
- Eszközök a gyenge minőségű (ún. AI slop) tartalom visszaszorítására
Ugyanakkor a platform AI segítségével javítja a nézői élményt: a „Ask” funkció például lehetővé teszi a videók tartalmával kapcsolatos kérdések megválaszolását, és több millió felhasználó számára biztosít autodubbed elérést.
A vezérigazgató hozzáteszi: a YouTube 2026-ra ambíciózus terveket fogalmaz meg: átalakítani az online szórakoztatást, növelni a biztonságot gyermekek számára, tovább erősíteni a tartalomgyártói gazdaságot, és felelősen alkalmazni az AI-t. A platform célja, hogy még több kreatív energiát és tartalmat integráljon, miközben a minőség és a felhasználói élmény is központi marad.