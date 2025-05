Itt az első fecske: az Allianz egy évig nem emeli lakásbiztosítási díjait

Az Allianz Hungária Zrt. vállalja, hogy a magánszemélyek által 2025. július 1. és 2026. június 30. közötti kockázatviselési kezdettel kötött új lakásbiztosítási szerződések esetében a szerződések díjszintje – változatlan feltételek esetén – 2026. június 30-ig nem haladja meg az Allianznál 2024. december 31-én érvényben levő díjszintet. Továbbá vállalja, hogy a meglévő, magánszemélyek által kötött lakásbiztosítási szerződések díja – a biztosítási fedezet változatlansága esetén – nem növekszik a 2025. július 1. és 2026. június 30. közé eső biztosítási évfordulóktól számított 1 éves periódusban.

Ugyanakkor az alulbiztosítottság elkerülése érdekében, a biztosítási összegek a szerződési feltételekben meghatározottak szerint követik az előző időszak inflációját. A fenti árkorlátozást az Allianz a 6 százalékot meg nem haladó éves fogyasztói árindex esetén vállalja – áll a cég közleményében.

Az Allianz már bevállalta

Fotó: MTI

Az Allianz célja, hogy a legjobb kiszolgálást nyújtsa ügyfeleinek és mellettük álljon minden váratlan esemény során. Ezért döntött úgy, hogy – a fenti feltételekkel – mentesíti lakossági ügyfeleit a lakásbiztosítási díjakat érintő 12 havi inflációtól.

A fizetendő díjak változatlanul hagyása mellett ugyanakkor a fogyasztói árszínvonal változásának megfelelően emeli a szerződésekben szereplő biztosítási összeget, hiszen elkötelezett amellett, hogy legértékesebb vagyonunk, az otthonunk és ingóságaink egy esetlegesen bekövetkező kár esetén az infláció mellett is biztosítva legyenek.

Hozzáteszik: az Allianz hisz abban, hogy a társadalom felelős szereplőjeként fontos hozzájárulni a közösség javára. A most meghozott üzleti döntésével nem csupán a magyar gazdaság élénkítését igyekszik támogatni, de maximálisan szem előtt tartja ügyfelei érdekét, védelmét és terheik csökkentését is. Az Allianz továbbra is elkötelezetten dolgozik azon, hogy új megoldásokat mutasson be és folytassa a stratégiai tervei szerinti működést. Hosszú távon jelentős növekedési potenciált lát a biztosítási piacban, hiszen a biztosítás értékteremtő mind társadalmi, mind egyéni szinten, és fejlődésre bőven van még tér.