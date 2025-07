Itt az MVM új nagy dobása

Egy 2,9 milliárd dolláros projektbe szálltak be.

Az MVM Csoport 2022-ben szerzett kisebbségi tulajdonrészt a társaságokban, amivel megerősítette az MVM jelenlétét Szerbiában és a nyugat-balkáni térségben. Az akvizícióval lehetőséget teremtett arra, hogy aktív részt vállaljon a régió legnagyobb energetikai beruházásaiban – beleértve erőmű-rekonstrukciókat, megújulóenergia fejlesztéseket és okosmérő telepítéseket is. Az MVM belépését követően a társaságok árbevétele és eredményessége számottevően nőtt, így az MVM Zrt. a korábbi szerződésben biztosított vételi opciós jogával élve döntött részesedése további növeléséről.

A szerb energiapiaci jelenlét erősítése az MVM Csoport egyik kiemelt célkitűzése a régióban. A kedvező piaci környezet és a folyamatban lévő privatizációk mellett Szerbia földrajzi elhelyezkedése is stratégiai jelentőségű, hiszen természetes kiindulópontként szolgálhat az MVM további balkáni terjeszkedéséhez, tették hozzá.

