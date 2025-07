Itt az új győri Audi, húsbavágó kérdés lesz a sikere Orbán Viktor szerint

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

Hozzátette: jó reményünk van, sőt komoly bizonyítékunk arra – és ezt az Audi új modellje is mutatja –, hogy ha hagynak bennünket dolgozni, ha hagyják Németországot, a német autógyárakat, Magyarországot és a magyar gyárakat dolgozni, akkor mi világszínvonalú és versenyképes termékeket tudunk gyártani.

Orbán Viktor kifejtette: ha visszakapják a szabadságukat a fogyasztók és a gyárak, akkor állják a versenyt ebben a nehéz, viharos időszakban is. Ha ellenben nem adják vissza a szabadságunkat, nem tudjuk megőrizni a munkahelyeket, nem tudjuk megőrizni a gyárainkat – figyelmeztetett.

Magyarország és az Audi konszern közös érdeke, ezért üzenjük a brüsszeli bürokratáknak is: adják vissza az ipar és a fogyasztók szabadságát – jelentette ki a magyar miniszterelnök az Audi győri autógyárának csütörtöki termelésindító ünnepségén.

Felhívta a figyelmet arra, hogy ezt a versenyt nemcsak megnyerni lehet, el is lehet veszíteni.

Hangsúlyozta: amikor három és fél évtizede, a rendszerváltás után kérdéses volt, hogy az ország be tud-e kapcsolódni a modern nyugati gazdasági rendszerekbe, és világos volt, hogy ehhez külföldi befektetők technológiájára van szükség, „az Audi volt az első nyugat-európai autógyár, amelyik azt mondta, hogy jövünk, hiszünk bennetek, látjuk Magyarországban a jövőt, sikeresek leszünk, itt, veletek együtt meg fogjuk csinálni”.

A győri székhelyű Audi Hungaria Zrt. az Audi és Volkswagen konszern központi motorszállítója. Győrben gyártják az Audi Q3 és Q3 Sportback modelleket, amelyek elektromos hajtáslánccal is készülnek.

Részben elektromos belső égésű motorok mild hibrid (MHEV) rendszerrel és egy nagy elektromos hatótávolsággal rendelkező plug-in hibrid jellemzi. A plug-in hibrid technológiával 120 kilométer hatótáv is elérhető. A SUV tágas belső térrel és modern, személyre szabható digitális megoldásokkal készül.

Az ünnepségen részt vett mások mellett Lázár János építési és közlekedési miniszter is.

