Vállalatok Fizetések MÁV Zrt.

Itt vannak a számok: ön nagyobb béremelést kap, mint a MÁV dolgozói?

mfor.hu

Sikerült megállapodni a bérekről.

A kiegészítő bérfejlesztéssel a MÁV-csoport dolgozóinak alapbére 9,6 százalékkal nő, az összes emelést és juttatást beleszámolva 13 százalékkal kereshetnek többet az idén – közölte a társaság az MTI-vel azt követően, hogy hétfőn megállapodtak a munkavállalói érdekképviseletek, a cégcsoport, valamint az állam tulajdonosi jogait gyakorló Építési és Közlekedés Minisztérium (ÉKM) vezetői.

Jön a fizetésemelés
Jön a fizetésemelés
Fotó: Klasszis Média

Januárban és februárban a korábbi megállapodás szerint 4,7 százalékos az emelés, de a hétfői megállapodás alapján márciustól a megemelt alapbér további 4,7 százalékkal nő.

A közlemény szerint két másik intézkedés is növeli a kereseteket a MÁV-nál. Az eredeti, hároméves megállapodásban rögzített, alanyi jogon járó 120 ezer forintos SZÉP-kártya juttatás összege 400 ezer forintra emelkedik és a kollektív szerződésbe is beépül. A megemelt mértékű SZÉP-kártya juttatást két lépésben kapják meg a munkavállók: az első 200 ezer forintos részt márciusban, a második 200 ezer forintos részt pedig júliusban.

