Itthon: filippínókat kell megtanítani hegeszteni, akkora a baj

A szakképzett hegesztők hiánya a hazai ipar kulcságazatainak egyik legégetőbb problémája, ami jelentősen lassítja a beruházások ütemét és veszélyezteti a magyar vállalatok versenyképességét. Ezt igyekszik enyhíteni hazánk vezető felnőttképző szervezete, a DEKRA Expert Kft. és a harmadik országbeli munkaerő kölcsönzésében nagy tapasztalattal rendelkező Menton Jobs Kft.

Új modelljüben többlépcsős folyamatot követően első körben 160 fülöp-szigeteki dolgozó szerezhet minősített hegesztői végzettséget és állhat munkába itthoni cégeknél.

„Rendszeresen szervezünk képzéseket a hazai iparvállalatok széles körének, a jelzéseik alapján pedig ma egyértelműen a hegesztő szakemberekre mutatkozik az egyik legnagyobb igény. Óvatos becslés szerint is legalább 3-5000 főre tehető a hiány ezen a területen” – kezdte a helyzet bemutatását Tornyi Lajos, a DEKRA Expert operatív vezetője.

Meghatározó ágazatok miatt is kell ez a lehetőség

A megoldás szükségességét jelzi, hogy idehaza a leginkább érintett szektorok, azaz a feldolgozóipar, azon belül a járműgyártás, a fémfeldolgozás és a gépgyártás, illetve az építőipar és a szállítás-raktározás együttesen a hazai GDP több mint harmadáért felelnek, míg az áruexportnak több mint fele ezekhez az ágazatokhoz kötődik.

„Az elmúlt évtizedekben világossá vált, hogy a szakképzési rendszerből érkezők nem tudják pótolni a nyugdíjba vonuló és a külföldre kivándorló hegesztő szakembereket, ezért a külföldi munkavállalók célirányos bevonása a továbbiakban is elkerülhetetlennek tűnik.” – magyarázta a programmal kapcsolatosan Ódor Péter, a Menton Jobs értékesítési vezetője.