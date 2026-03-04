3p
Izgalmas felmérés: 210 hazai cégvezetőt kérdeztek meg

A magyar cégvezetők fókuszában a technológiai átalakulás kényszere áll – közölte a PwC nemzetközi tanácsadó cég szerdán az MTI-vel a magyar vezérigazgatók körében végzett felmérése alapján.

A PwC tizenötödik alkalommal készítette el a magyarországi vezérigazgató felmérését, amelynek alapját a PwC globális vezérigazgató felmérés adja. A magyarországi felmérés során a PwC szakemberei 2025 októbere és decembere között 210 hazai vállalat vezérigazgatóját kérdezték meg.

A közleményben kiemelték, a magyar vállalatvezetők egyszerre szembesülnek erősödő rövid távú fenyegetésekkel, illetve a technológiai átalakulás folyamatos kényszerével, amely hosszú távú, stratégiai fókuszt követel.

A kutatás kimutatta azt is, hogy a magyar vezérigazgatók idejük 60 százalékát egy évnél rövidebb távú ügyekre fordítják, jóval többet, mint társaik világszerte, és kevesebb fókusz marad a vállalati életképesség, az innováció és az AI-adaptáció hosszabb távú, stratégiai kérdéseire.

A vezérigazgatók a hosszú távú stratégiai döntésekre átlagosan munkaidejük 10 százalékát tudják fordítani. A legtöbb magyarországi vezérigazgatót foglalkoztatja, elég gyorsan alakítja-e át a vállalkozását, hogy lépést tartson a technológia változásaival, beleértve az AI-t is .

A magyar vállalatvezetők kevésbé hisznek a gazdasági fellendülésben
A magyar vállalatvezetők kevésbé hisznek a gazdasági fellendülésben
A válaszadók 77 százaléka még nem tapasztalja az AI hatását vállalata eredményességében.

A magyarországi felmérés egyebek közt megállapította, hogy 15 éves mélypontra került a vállalatvezetők bizalma saját cégük bevételeinek növekedésével kapcsolatban egy éves távlatban mindössze 31 százalékuk vár növekedést. A magyar vezetők jóval optimistábbak globális társaiknál, ha a világgazdaság növekedéséről van szó, 71 százalékuk bízik annak élénkülésében, szemben a nemzetközi 61 százalékkal, és mindössze 5 százalék számít lassulásra az előző év üteméhez képest.

Ugyanakkor a hazai gazdasággal kapcsolatos kilátások már árnyaltabb képet mutatnak. A korábbi 60 százalékhoz képest idén csupán a válaszadók 53 százaléka vár gyorsulást, ami egyértelműen utal a bizalom romlására.

A gazdasági mutatók tekintetében 2026-ra 397 forintos eurót, 4,6 százalékos inflációt és 1,5 százalékos GDP-növekedést jósolnak. Arra is kitértek, hogy a vállalatok egyre inkább felismerik, hogy a növekedéshez szükséges a hagyományos iparági határok átlépése. A magyar vezérigazgatók 35 százaléka, a globális vezetők 42 százaléka versenyez már új szektorokban az elmúlt öt év adatai alapján.

