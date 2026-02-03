Japán céggel szövetkezik a Richter a nők érdekében

Ezen együttműködés eredménye a Fuji által Japánban kifejlesztett, forgalomba hozott és forgalmazott Alyssa nevű, drospirenont és estetrolt (E4) tartalmazó dysmenorrhoea (fájdalmas menstruáció) kezelésére szolgáló készítmény, valamint a Nextstellis nevű orális fogamzásgátló Thaiföldön történő forgalmazása – közölték a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A Fuji rendelkezik a Richter estetrol (E4) alapú hormonpótló terápiás készítmény jelöltjének forgalmazási jogával is Japánban és az ASEAN területeken. A termékjelölt nemrégiben pozitív szakvéleményt kapott az európai CHMP-től (Emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények bizottsága) FYLREVY márkanéven.

A nők egészségügyi ellátásába történő beruházások és innovációk továbbra is elégtelenek.

Globális szinten a kutatás és fejlesztés ezen a területen a teljes gyógyszeripari K+F kevesebb mint 5 százalékát teszi ki, ami korlátozza a jövőbeli kezelési lehetőségeket, ugyanakkor jelentős lehetőséget kínál azon innovatív vállalatok számára, amelyek készek befektetni ezen a területen. Ennek fényében a Richter és a Fuji Üzleti Együttműködési Megállapodást írt alá, amely megerősíti a közös erőfeszítéseket az üzletfejlesztés és a K+F területén a nőgyógyászatban, amely stratégiai prioritás mindkét vállalat számára.

Az együttműködés során a két vállalat a felhalmozott tapasztalatokra és szakértelemre támaszkodva közösen fogja azonosítani, értékelni és megvalósítani ígéretes külső gyógyszerjelöltek felvásárlását vagy licencbe vételét. A belső projektekkel együtt ezen kezdeményezések célja az innováció felgyorsítása és fejlett terápiás megoldások biztosítása a nőgyógyászat területén világszerte.

A nőgyógyászati innováció elősegítése érdekében a Richter a közelmúltban létrehozott egy kutatóközpontot nőgyógyászati originális kutatás és fejlesztés céljából Belgiumban, valamint megerősítette budapesti kutatási és fejlesztési tevékenységét. Ez a központ kulcsfontosságú szerepet fog játszani a Richter és a Fuji közös fejlesztési erőfeszítéseinek előmozdításában.