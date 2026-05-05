Jászai Gellért az Egyesült Államokban tárgyalt

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója washingtoni tárgyalásain a magyar-amerikai kapcsolatok további mélyítéséről folytatott egyeztetéseket, kiemelt hangsúllyal a vállalatcsoport által korábban megkezdett űripari és védelmi együttműködésekre.

A vállalat közlése szerint a tárgyalások középpontjában az iparágak fejlesztési irányai, a közösen meghatározott stratégiai prioritások, valamint a digitális infrastruktúra bővítésének lehetőségei álltak.

Jászai Gellért egyeztetést folytatott Conor Coleman-nel, az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Pénzügyi Társasága (DFC) befektetési igazgatójával, amelynek középpontjában a védelmi és űripari projektek finanszírozási lehetőségei, valamint a digitális infrastruktúra fejlesztésének kérdései álltak. A DFC az amerikai szövetségi kormány fejlesztési és finanszírozási intézménye, amely magántőke bevonásával támogat infrastrukturális és technológiai beruházásokat világszerte.

A találkozót követően a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója egyeztetést folytatott Charles J. McLaughlin IV-val, az Egyesült Államok elnökének főtanácsadójával és a Nemzetbiztonsági Tanács Európáért és Oroszországért felelős vezető főigazgatójával, akivel a folyamatban lévő amerikai-magyar védelmi együttműködéseket, valamint a geopolitikai környezet aktuális alakulását tekintették át.

Jászai Gellért (a kép jobb oldalán) tárgyalásain a védelmi és az űripari kérdések voltak a fókuszban
Fotó: LinkedIn / Jászai Gellért

Jászai Gellért külön egyeztetést folytatott Daniel J. Lawton-nal, az Egyesült Államok Külügyminisztériuma Európai és Eurázsiai Ügyek Hivatalának helyettes államtitkárával, aki meghatározó szerepet tölt be a transzatlanti biztonságpolitikai és gazdasági együttműködések koordinációjában. A megbeszélés fókuszában a technológiai környezet alakulása, valamint a közép- és kelet-európai régió kilátásai álltak, kiemelt figyelemmel a magyar-amerikai kapcsolatokra.

Az elmúlt években a 4iG Csoport holdingvállalata a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. révén számos amerikai űr és védelmi ipari vállalattal alakított ki stratégiai partneri kapcsolatot, hogy tovább erősítse nemzetközi szerepvállalását a magas hozzáadott értékű technológiai szegmensekben.

Az űripari portfólió központi eleme a HUSAT program, amelynek keretében a társaság megállapodást kötött a Northrop Grumman vállalattal Magyarország első geostacionárius távközlési műholdjának megtervezésére és legyártására. Az űriparban a 4iG stratégiai partnere az amerikai Axiom Space vállalat, amelyben a magyar vállalatcsoport 100 millió dolláros tőkeemelés révén befektetőként is megjelent. Az együttműködés kiterjed az űrben keletkező adatok hasznosítására, valamint az ehhez kapcsolódó technológiai fejlesztésekre.

A védelemipari együttműködések területén a holding szerepet vállal a HIMARS rakéta-sorozatvető rendszer magyarországi implementációjához kapcsolódó ipari és technológiai programokban, együttműködésben többek között a Lockheed Martin és az L3Harris Technologies vállalatokkal.

Nem jöhet több vendégmunkás? Reagált a munkaerőkölcsönző

A Tisza-kormány eddigi kommunikációja alapján 2026. június 1-jétől a vendégmunkások részére kiadandó engedélyek rendszere átmenetileg felfüggesztésre kerülhet. Ezzel egy időben a vonatkozó szabályozás felülvizsgálata is megkezdődhet. A témában a közelmúltban érkezett részvényesi megkeresésekre reagált közleményben a munkaerőkölcsönzéssel foglalkozó, BÉT-en jegyzett Pensum.

Súlyos mérgeket mutatott ki a Greenpeace Mészáros Lőrinc egyik cégének telephelye mellett

Súlyos szennyezést mért a Greenpeace friss mérése a Vértesi Környezetgazdálkodási (VKG) Zrt. telephelye melletti Pénzes-patakban.

Nem teljesíti a kötelezettségeit az egyik pénzintézet: lépett az MNB

A Magyar Nemzeti Bank visszavonta a River Factoring Zrt. tevékenységi engedélyét és elrendelte annak végelszámolását. A felügyelettel együtt nem működő pénzügyi vállalkozás adatszolgáltatásának, főkönyvének és analitikájának összhangját nem biztosította, a szükséges mértékű értékvesztés elszámolását és céltartalék képzését nem igazolta. Vagyoni- és tőkehelyzete így teljes bizonyossággal nem állapítható meg, továbbá jelentős lejárt, de meg nem fizetett kötelezettségei vannak

Százmilliós pályázati pénz jutott gyanús sorsra, lépett a NAV

Feljelentést tett az MNB, lezárult a belső vizsgálat

Beindultak az ipari árak

Éves szinten még kevésbé, de havi alapon egyértelműen meglódultak az ipari termelői árak.

