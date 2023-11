Javította a Vajda-Papír minősítését a Scope Ratings

A jobb kilátásokat a hitelminősítő a javuló piaci feltételekkel indokolta, kiemelve, hogy a társaság múltbeli intézkedései a jövedelmezőség és a hitelmutatók javulásához vezettek. Kifejtették, 2023-ban normalizálódni kezdtek az energia- és a cellulózárak, ami javította a jövedelmezőséget, az első fél évében az EBITDA-ráta 10,8 százalék volt.

A pozitív intézkedések közé sorolták az alappapír-gyártás elindítását, amely stabil árakhoz és diverzifikáltabb termékportfólióhoz vezet a harmadik félnek történő értékesítés révén. Az energiaárak következő két évre történő rögzítésének lehetősége és a termelés automatizálása is hozzájárul a kiigazított EBITDA-ráta stabilizálásához. A Scope Ratings megjegyezte, hogy a Vajda-Papír Csoport az egyik vezető, fogyasztási cikkeket gyártó cég Magyarországon, mintegy 35 százalékos piaci részesedéssel a háztartási papírpiacon. A kereslet várhatóan továbbra is jelentős marad belföldön, továbbá a cég erős piaci pozícióval rendelkezik több európai országban is, így erős földrajzi diverzifikációt tart fenn; bevételének több mint 50 százaléka exportból származik - írta a Scope. A szakértők szerint kockázatot jelent a változékony jövedelmezőség, de ide sorolták az alapanyagárak kiszámíthatatlan változását is.

A Vajda-Papír Kft. kiemelkedő eredménnyel zárta az első fél évet, nettó árbevétele több mint 29 milliárd forint volt, míg egy évvel korábban 21,5 milliárd forintot tett ki. Vajda Attila a cég alapító-ügyvezetője kifejtette, a hitelminősítő kedvező döntése is tükrözi az elmúlt évek erőfeszítéseit.

"Jó irányba indultunk el az alapanyaggyártás megszervezésével és az energiatakarékossági intézkedések bevezetésével. A papíralapanyag, a cellulóz ára stabilizálódott, így a fél év végén az alappapír előállítási költsége 35-40 százalékkal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban - mondta. Az első fél év alapján az idén kétszámjegyű növekedésre számítanak az eladott termékek volumenében, és 15 százalékos árbevétel növekedésre - tette hozzá. Az első hat hónapban 1,67 milliárd forint volt a konszolidált adózás előtti nyereség. Az erre az időszakra eső EBITDA 2,967 milliárd forintra nőtt a tavaly azonos időszaki 21 millió forintról.

Az ügyvezető igazgató közölte: 2022-ben csoportszinten megduplázta árbevételét a Vajda-Papír Csoport itthoni és norvégiai gyáraiban is. A vállalatcsoport nem konszolidált forgalma tavaly meghaladta a 80 milliárd forintot, a norvégiai leányvállalaté pedig megközelítette a 20 milliárdot.

Vajda Attila, a Vajda-Papír Kft. ügyvezető igazgatója.

A Vajda-Papír 24 éve alakult családi vállalkozásként, csoportszinten mintegy 650 munkavállalót foglalkoztat. A cég 2013-óta Norvégiában is jelen van egy több mint 110 munkavállalót foglalkoztató leányvállalattal. A cég 2020-ban és 2021-ben összesen 20 milliárd forintot meghaladó kötvénykibocsátást hajtott végre. A magyarországi értékesítés mellett a vállalat higiéniai papírtermékeit a világ több mint 30 országába szállítják, a csoport teljes higiéniai papírtermék-előállításának több mint 50 százalékát exportpiacokon értékesítik.