Javul a tiszaújvárosi Mol-robbanás sérültjeinek állapota

Folyamatosan javul a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában kezelt, a tiszaújvárosi robbanás helyszínéről odaszállított négy sérült állapota, egyikük már elhagyhatta az égési intenzív osztályt, kezelése az égéssebészeti osztályon folytatódik – közölte az egyetem sajtóközpontja kedden az MTI érdeklődésére.

Korábban azt írták, a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül négy embert vittek kiterjedt, súlyos, másodfokú égési sérülésekkel a debreceni egyetemi égési centrumba. Egy beteget lélegeztetni kellett, de miután állapota javult, megszüntették a lélegeztetését.

A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén május 22-én reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek.