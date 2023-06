Jelentős pálfordulás a Kaáli Intézet utódjánál

Immár csak állami meddőségi klinikákon lehet Magyarországon lombikkezelést igénybe venni, például a Dunamenti REK Reprodukciós Központban, amely, mint köztudott, a 2020-ban elsőként államosított budapesti Kaáli Ambuláns Nőgyógyászati Intézet volt.

Idén februárban szép csendben öt államosított intézményt olvasztottak be a Dunamenti REK-be, nevezetesen a budapesti Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft.-t, a budapesti Sterilitas Egészségügyi Ellátó Kft.-t, a budapesti Várandós Egészségügyi Szolgáltató Kft.-t, a szintén fővárosi Róbert Károly Meddőségi Centrum Kft.-t és a tapolcai Pannon Reprodukciós Egészségügyi és Szolgáltató Kft.-t. Bár szakmai berkekben sokan nem értik, hogy szakmai vagy üzleti szempontok vezettek-e a cégek egyesítéséhez, az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) korábban azt válaszolta ezzel kapcsolatos kérdésünkre, hogy "egységes rendszerben minden változás hatékonyabb, további terveik miatt az összevonás egy folyamat részének tekinthető".

Magyarországon az államé a lombikkezelés. Fotó: Depositphotos

Tehát a legfrissebb, 2022-es céges beszámoló még a beolvadás előtti állapotokat tükrözi.

A Dunamenti REK Reprodukciós Központ adatai szerint a 2021-es évet kicsit meghaladó (2,46 milliárd forint) árbevétel mellett lett a cég 2022-es éve veszteséges.

Míg 2021-ben 235,7 millió forint volt a nyeresége, addig 2022-ben 69,6 milliós vesztesége lett a meddőségi klinikának. Azaz összességében 305,4 millió forinttal csökkent a profitja.

Még úgy is, hogy a magánszemélyektől származó bevételeik a duplájára, 96,2 millióról 181,6 millióra nőttek (ami azt jelzi, hogy mégsincs minden teljesen ingyen az állami meddőségi klinikákon, ahogy az be lett harangozva).

A veszteség okai a közzétett adatokból összetehetők:

jócskán visszaesett a cég alaptevékenységéből származó bevétele (236 millióról mínusz 90 millióra) - ami arra enged következtetni, hogy talán a páciensek száma zuhant. Pedig az üzemi eredmény a leginkább alkalmas arra, hogy egy vállalkozás gazdálkodásának hatékonyságát objektíven megmutassa

de a veszteségben nagy szerepe volt annak is, jóval többet költöttek fejlesztésekre, készletekre, egyéb berendezésekre, járművekre, szellemi termékekre (a korábbi 5 millió helyett 20,5 milliót)

az is jelentősen hozzájárult a mínuszhoz, hogy közel 500 millió forinttal nőtt az egyéb ráfordítások összege, de nem részletezik ezek mibenlétét (46,1 millió helyett 567,4 millió forint)

valamint az, hogy több mint a felére visszaestek az egyéb bevételeik (244,7 millió helyett 90,4 millió).

Ehhez még a kiegészítő mellékletben hozzáteszik, hogy működési költségeik az infláció hatására megnövekedtek. Ennek ellenére mégis voltak tételek, amelyeken tudtak spórolni.

Például a cég közel 100 millió forint támogatásot is kapott:

Az egészségügyi dolgozók NEAK -bértámogatására: 80 680 000 forintot

És bár a koronavírus-járványt úgy tűnik, a hátunk mögött hagytuk, az OKFŐ-től erre is kaptak még segítséget: "a térítés nélkül kapott készlet értéke a 'járványügyi helyzetre tekintettel' (egyszer használatos védőfelszerelések) 9 207 000 forintot. Igaz, maszkot ez év májusáig még kötelező volt hordani, de az még furcsább, hogy a beszámolóban azt is feltüntetik, a Covid-19 koronavírus világjárvány okozta helyzet a Dunamenti REK Kft. gazdálkodására is hatást gyakorol.

Tavaly ugyan az anyagjellegű kiadásai is kevesebbek lettek, és a bérkifizetéseken is foghatott pénzt a cég, mert 93 főről 71-re karcsúsodott a dolgozói állomány, a vezető tisztségviselőkre azért így is elment 34,6 millió forint.

Ebből az 5 fős felügyelőbizottság (köztük az Orbán-család nőgyógyászaként ismertté vált Dr. Tűzkő Nándor) 34,6 milliót kapott, azaz fejenként 6,9 milliót vihettek haza 2022-ben.

Megnéztük azt is, hogy a februárban beolvasztott öt meddőségi klinikát milyen anyagi helyzetben vette át a Dunamenti REK Kft., és látható szinten nem járt rosszul velük:

a 21 fős Forgács Intézet 973,6 millió forintos bevételéből 195,4 milliós nyereséget produkált

a szintén 21 főt foglalkoztató Sterilitas Kft. 973, 6 milliós bevétel mellett 195,4 milliós profitot termelt

az egy dolgozót sem alkalmazó, évek óta veszteséges Várandós Kft. párezer forintos bevétele mellett nem csoda, ha 2022-ben is veszteséges lett, 1,4 milliós mínusszal

a 17 fős Róbert Károly Meddőségi Centrum tavalyi éve parádés volt, nemcsak 35 millióról tornázta fel magát 1,3 milliárd forintra, de a nyeresége is több mint tízszeres lett: 577,4 millió forint. Bár nem részletezik e fantasztikus növekedés okát, a számok magukért beszélnek: miközben 3700-szorosára (!) növelték az üzleti tevékenységüket, a saját tőkét több mint tízszeresére emelkedett, nagyon jelentős eszközbefektetés is történt, a személyi és az anyagjellegű ráfordítások pedig több mint négyszeresére nőttek. Tehát a beolvasztott cégek között egyértelműen ez a cég az aranyhal

a 30 fős Pannon Reprodukciós Kft. ugyan a 2021-hez hasonló, 852,6 milliós árbevétele ellenére sem tudta a korábbi nyereségét kitermelni, így harmadára esett vissza, ami még így is 51 millió forint.

Osztalékot már nem vehettek ki a nyereséges cégek, a Forgács, a Sterilitás és a Róbert Károly osztalékhatározatában már maga Jenei Zoltán, az OKFŐ vezetője írta alá a dokumentumot, miszerint az eredménytartalékba kerüljön a beszipkázott cégek nyeresége.