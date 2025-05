Jelentős változást vezetett be a NAV

A tájékoztatás szerint a NAV az AES élesítésének napját is a gazdálkodókkal együtt határozta meg; a rendszer sikeresen debütált, a vámeljárások feldolgozása megfelelően működik. A rendszer bevezetését követő három napban 11 037 vámáru-nyilatkozatot fogadott be a NAV – közölték.

Közleményükben kiemelték, hogy az új rendszer az uniós Vámkódex előírásai szerint már teljes körű elektronikus adatfeldolgozást és -tárolást biztosít mind az ügyfeleknek, mind a hatóságnak. A NAV aktívan bevonta a gazdálkodói oldalt és a vámszakmai szövetségeket is a rendszer bevezetésének előkészítésébe. A szoros együttműködés eredménye, hogy az új, modernizált exportrendszer az ügyfélkör igényeihez is praktikusan igazodik: csökkennek a vállalkozások adminisztrációs terhei, az adatkövetelmények pedig egységessé válnak.

