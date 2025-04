Jó hír jött a magyar űripari cégek számára

Nyugdíjszerviz élőben Karácsony Mihállyal és Malicskó Gáborral Vegyen részt és kérdezze Ön is a szakértőket!

Beszédében kitért arra, hogy a 2021-ben elfogadott első magyar űrstratégia megújításán is dolgozik a kormány.

A múlt hónapban jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium, hogy az ESA közreműködésével 2 millió euró keretösszegű pályázatot írnak ki vállalatok és kutatóintézetek újgenerációs hálózattechnológiai megoldásainak, valamint védelmi és biztonsági űrrendszerek kifejlesztésének támogatására.

Az eseményen a szektorban érdekelt szereplők előtt mutatták be az Európai Űrügynökség (ESA) legújabb pályázatának részleteit, a korábbi pályázatokhoz képest történt változásokat, illetve a sikeres pályázat benyújtásához adtak gyakorlati tanácsokat.

A magyar űripari és technológiai vállalatok, kutatóintézetek és akadémiai szereplők számára 1,5 millió eurós pályázati lehetőség nyílik, amely hozzájárulhat a szektor fejlődéséhez és nemzetközi integrációjához – jelentette be Szolnoki Szabolcs, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) technológiáért felelős helyettes államtitkár egy szakmai konferencián, pénteken Budapesten.

