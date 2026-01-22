Jó hírt közölt a Lidl: itt vannak a részletek

A mindennapi megélhetési költségek mellett a háztartások számára kulcskérdéssé vált a tudatos bevásárlás. A Lidl Magyarország 2021-benvezette be a digitális hűségprogramját, a Lidl Plus-t, hogy olyan felhasználóbarát szolgáltatást nyújtson vásárlóinak, ami megkönnyíti és leegyszerűsíti a bevásárlást, miközben segít a spórolásban is. A vállalat tapasztalatai azt mutatják, hogy a hazai vásárlók rendkívül árérzékenyek, és az is látható, hogy a vevők egyre inkább pénzügyi segítségként tekintenek a digitális kedvezményekre.

„Az adatok azt igazolják, hogy a Lidl Plus ma már a családi költségvetés tervezésének alapvető része, hiszen a 2025-ös év során 22,7 milliárd forint közvetlenül a magyar embereknél maradt. Az eredmények pedig egyértelműen rávilágítanak arra, hogy a rendszeres Lidl Plus felhasználók, jelentős összeget takaríthattak meg: a megtakarítások felső 10 százalékát elérő vásárlók az elmúlt évben átlagosan 50 000 forintot spórolhattak meg az applikáció használatával” – emelte ki Kovács Tibor, a Lidl Magyarország marketing- és ügyfélélmény igazgatója.

Az applikáció népszerűségét mutatja, hogy a vásárlók fele már rendszeresen használja, ugyanakkor még maradtak kiaknázatlan lehetőségek a személyre szabott kuponok aktiválásban és a költési célok után járó jutalmak figyelemmel követésében. Ezek olyan plusz forrást jelenthetnek, amelyek segítik a vevőket abban, hogy például kedvenc termékeikhez kedvezőbb áron juthassanak hozzá, valamilyen ajándéktermékben vagy éppen számlavégi kedvezményben részesüljenek.

A digitális kedvezmények mellett a Lidl Plus fontos eleme a „kassza kupon” is, amely az önkiszolgáló kasszák használatának ösztönzésével nem csak pénzt, hanem időt takarít meg azok számára, akik gyorsan és egyszerűen szeretnék intézni a bevásárlást. Mindemellett érdemes beállítani a kedvenc áruházat is, mert így az egyedi, helyi akciókról is értesülhetnek a felhasználók.

A kedvezményeken túl az alkalmazás praktikus funkciókkal is segíti a mindennapokat. A digitális nyugták révén nincs szükség a papír alapú blokkok őrizgetésére, a rendszerben visszakereshető nyugtákat visszáruzáshoz és garanciális ügyintézéshez is elfogadják. A felületen elérhető a digitális szórólap, a bevásárlólista és a Lidl konyha receptjei is. Emellett az elektromos autóval közlekedők is az applikáción keresztül tölthetik járműveiket az áruházak parkolóiban, méghozzá kedvező áron.