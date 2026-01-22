3p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Vállalatok Kiskereskedelem Lidl

Jó hírt közölt a Lidl: itt vannak a részletek

mfor.hu

Már a Lidl vásárlóinak több, mint fele használja a piacvezető áruházlánc digitális hűségprogramját, a Lidl Plus-t, amelynek segítségével a tavalyi évben 22,7 milliárd forint maradt a magyar háztartásoknál. Az adatokból jól látható, hogy azon felhasználók, akik rendszeresen használták vásárlásaik során a Lidl Plus applikációt, 2025-ben éves szinten akár egy-két bevásárlás árát is megspórolhatták.

A mindennapi megélhetési költségek mellett a háztartások számára kulcskérdéssé vált a tudatos bevásárlás. A Lidl Magyarország 2021-benvezette be a digitális hűségprogramját, a Lidl Plus-t, hogy olyan felhasználóbarát szolgáltatást nyújtson vásárlóinak, ami megkönnyíti és leegyszerűsíti a bevásárlást, miközben segít a spórolásban is. A vállalat tapasztalatai azt mutatják, hogy a hazai vásárlók rendkívül árérzékenyek, és az is látható, hogy a vevők egyre inkább pénzügyi segítségként tekintenek a digitális kedvezményekre.

„Az adatok azt igazolják, hogy a Lidl Plus ma már a családi költségvetés tervezésének alapvető része, hiszen a 2025-ös év során 22,7 milliárd forint közvetlenül a magyar embereknél maradt. Az eredmények pedig egyértelműen rávilágítanak arra, hogy a rendszeres Lidl Plus felhasználók, jelentős összeget takaríthattak meg: a megtakarítások felső 10 százalékát elérő vásárlók az elmúlt évben átlagosan 50 000 forintot spórolhattak meg az applikáció használatával” – emelte ki Kovács Tibor, a Lidl Magyarország marketing- és ügyfélélmény igazgatója.

Az applikáció népszerűségét mutatja, hogy a vásárlók fele már rendszeresen használja, ugyanakkor még maradtak kiaknázatlan lehetőségek a személyre szabott kuponok aktiválásban és a költési célok után járó jutalmak figyelemmel követésében. Ezek olyan plusz forrást jelenthetnek, amelyek segítik a vevőket abban, hogy például kedvenc termékeikhez kedvezőbb áron juthassanak hozzá, valamilyen ajándéktermékben vagy éppen számlavégi kedvezményben részesüljenek.

A digitális kedvezmények mellett a Lidl Plus fontos eleme a „kassza kupon” is, amely az önkiszolgáló kasszák használatának ösztönzésével nem csak pénzt, hanem időt takarít meg azok számára, akik gyorsan és egyszerűen szeretnék intézni a bevásárlást. Mindemellett érdemes beállítani a kedvenc áruházat is, mert így az egyedi, helyi akciókról is értesülhetnek a felhasználók. 

A kedvezményeken túl az alkalmazás praktikus funkciókkal is segíti a mindennapokat. A digitális nyugták révén nincs szükség a papír alapú blokkok őrizgetésére, a rendszerben visszakereshető nyugtákat visszáruzáshoz és garanciális ügyintézéshez is elfogadják. A felületen elérhető a digitális szórólap, a bevásárlólista és a Lidl konyha receptjei is. Emellett az elektromos autóval közlekedők is az applikáción keresztül tölthetik járműveiket az áruházak parkolóiban, méghozzá kedvező áron.

Folytatódott a javuló tendencia a hazai nagyvállalatok gazdasági várakozásainak tekintetében – derült ki a K&H nagyvállalati növekedési index legfrissebb, 2025 utolsó negyedéves kutatási adataiból.

A davosi Világgazdasági Fórum második napján Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke több magas szintű tárgyaláson vett részt, amelyek a kormányzati együttműködéstől a távközlésen és a digitális infrastruktúrán át a védelmi iparig és a nemzetközi pénzügyekig terjedtek.

Frissült a NAV Adótraffipaxa.

A Norvégiából hazahozott profitjából építi új gyárát Dunaföldváron a Vajda-Papír, a beruházást a kormány 25 milliárd forinttal támogatja – erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélt kedden, az üzem alapkőletételi ünnepségén.

Újabb nagy hazai elektronikai szereplő került bajba: rövid időn belül eldőlhet a BestByte jövője. A nagymúltú cég boltzárással, leépítéssel próbálja elkerülni a csődöt.

Az EVE Power Hungary Kft. január végén toborzási kampányt indít Debrecenben és a környező településeken: mintegy 400 új munkavállaló, elsősorban technikus, mérnök és támogató munkatárs felvételét tervezik az épülő debreceni gyárukba, amely a BMW Group beszállítója – jelentették be a gyár vezetői kedden sajtótájékoztatón.

A Scope Ratings GmbH (Scope Ratings) hitelminősítő intézet, felülvizsgálata során megerősítette a 4iG Nyrt. (4iG Csoport) és kötvényeinek kibocsátói adósságbesorolását (BB-, stabil kilátásokkal és BB-). Az elemzők szerint a 4iG Csoport stabil távközlési piaci pozíciói, valamint pénzügyi stabilitása is összhangban van az adósbesorolási szintjével.

Sikerült megállapodni a bérekről.

Már tavaly is voltak döccenők a rekorder magyar válogatott focista és üzlettársa, Katona Zoltán debreceni vállalkozásánál, most pedig a 2026 sem indult jól: a NAV végrehajtást rendelt el.

