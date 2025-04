Jó hírt közölt Szijjártó Péter Pakisztánban

Három új földgáztalálatot ért el a Mol Pakisztánban a Tal nevű kutatási területen, amelyeknek a magyar vállalat most elkezdte kidolgozni a kitermelési stratégiáját is – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Iszlámábádban.