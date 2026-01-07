Jogellenesen tiltotta meg a MÁV a home office-t a kisgyerekes dolgozóknak

A kisgyerekes szülők számára jogellenesen tiltotta meg az otthoni munkavégzés lehetőségét a MÁV – írja a Telex. A MÁV-csoport egyik cégének, a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nek három kisgyerekes dolgozója a bírósághoz fordult, miután a vasúttársaság 2024 nyarán mindenkinek megtiltotta a home office-t.

A bíróság a dolgozóknak adott igazat: az ítélet szerint a MÁV mondvacsinált indokokkal tiltotta meg számukra az otthoni munkavégzést, ez pedig súlyosan jogellenes lépés volt. Lázár János építési és közlekedési miniszter 2024 júniusi határozatát ugyanakkor nem semmisítették meg.

A Munka Törvénykönyve azonban 2023 óta előírja, hogy a nyolc éven aluli gyereket nevelő szülők a munkaviszony első hat hónapját kivéve kérhetik a távmunkában foglalkoztatást. Ilyen esetben a munkáltató elutasító döntésének a valóság, a világosság és okszerűség szigorú követelményeinek is meg kell felelnie. Egy kedvező ítélet esetén azonban bíróság pótolhatja a munkáltató hozzájárulását, azaz a beleegyezése nélkül engedélyezheti a dolgozónak a távmunkát.

Lázár János 2024 júliusától tiltotta be a home office-t a MÁV-nál

Fotó: Facebook / Lázár János

A MÁV az elutasító nyilatkozatban azzal is érvelt, hogy a gyerekek jelenléte nem teszi lehetővé a munkavégzéshez szükséges koncentrációt, ezért nem biztosítja az elvárt hatékonyságot. A bíróság szerint azonban a távmunkát lehetővé tévő törvénymódosítás oka éppen az volt, hogy rugalmas munkafeltételeket biztosítson a kisgyerekes dolgozóknak, ezért nyilvánvalóan és súlyosan jogellenes az a döntés, amiben a kiskorú gyermek puszta létezésére alapozva utasítják el a távmunkát.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium szerint a benti munkavégzés növeli a hatékonyságot. A bíróság szerint azonban a miniszter is tisztában volt azzal, hogy intézkedése jogszerűségi aggályokat vet fel, mivel a határozat második pontjában mentesítette a munkáltatót a rendelkezés végrehajtásának felelőssége alól.

A lap megkereste a vasúttársaságot, akik azt válaszolták: a MÁV-csoportnál a home office nem engedélyezett, és ezen a gyakorlaton a bíróság ítélete sem változtatott.