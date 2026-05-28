Jogos a taps: rangos díjjal ismerték el az egyik hazai bank vezetőjét

Jelasity Radován, az Erste vezérigazgatója vehette át Az Év Leginspirálóbb Vezetője Díjat. A PwC tájékoztatása szerint a hazai vezérigazgatói felmérésükben részt vevő 210 hazai cégvezető szavazatai alapján döntöttek erről.

A PwC Magyarország 15. alkalommal készítette el felmérését, amely személyes interjúk alapján nyújt képet arról, hogyan látják a hazai vállalatvezetők a gazdasági környezetet, saját üzleti kilátásaikat, valamint a működésüket befolyásoló legfontosabb kockázatokat és kihívásokat.

A 2025 októbere és decembere között zajló kutatás résztvevői nyilatkozhtak Magyarország leginspirálóbb vezetőjéről is. E díjat korábban hárman vehették át: elsőként Gazsi Zoltán, majd Keszte Róbert, tavaly pedig Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója. A 210 válaszadó szavazatai alapján az idei elismerést Jelasity Radován, az Erste vezérigazgatója nyerte el.

A díjazott Jelasity Radován balra, mellette a díjat átadó Radványi László

A díj célja, hogy reflektorfénybe állítsa azokat a vezetőket, akik üzleti eredményeiken túl hitelességükkel, szemléletükkel és jövőformáló hatásukkal is irányt mutatnak a hazai üzleti közösség számára.

A díjat Radványi László, a PwC Magyarország vezérigazgatója adta át a PwC CEO Summiton, amely ezúttal a vezetői döntéshozatalt alakító tényezőkre helyezte a fókuszt.