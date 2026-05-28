2p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Vállalatok Bank kitüntetés Piackutatás, felmérések

Jogos a taps: rangos díjjal ismerték el az egyik hazai bank vezetőjét

mfor.hu

Díjjal is elismerték a leginspirálóbbnak választott banki vezérigazgatót.

Jelasity Radován, az Erste vezérigazgatója vehette át Az Év Leginspirálóbb Vezetője Díjat. A PwC tájékoztatása szerint a hazai vezérigazgatói felmérésükben részt vevő 210 hazai cégvezető szavazatai alapján döntöttek erről. 

A PwC Magyarország 15. alkalommal készítette el felmérését, amely személyes interjúk alapján nyújt képet arról, hogyan látják a hazai vállalatvezetők a gazdasági környezetet, saját üzleti kilátásaikat, valamint a működésüket befolyásoló legfontosabb kockázatokat és kihívásokat.

Több mint 200 résztvevő volt

A 2025 októbere és decembere között zajló kutatás résztvevői nyilatkozhtak Magyarország leginspirálóbb vezetőjéről is. E díjat korábban hárman vehették át: elsőként Gazsi Zoltán, majd Keszte Róbert, tavaly pedig Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója. A 210 válaszadó szavazatai alapján az idei elismerést Jelasity Radován, az Erste vezérigazgatója nyerte el.

A díjazott Jelasity Radován balra, mellette a díjat átadó Radványi László
A díjazott Jelasity Radován balra, mellette a díjat átadó Radványi László
Fotó: PwC

A díj célja, hogy reflektorfénybe állítsa azokat a vezetőket, akik üzleti eredményeiken túl hitelességükkel, szemléletükkel és jövőformáló hatásukkal is irányt mutatnak a hazai üzleti közösség számára.

A díjat Radványi László, a PwC Magyarország vezérigazgatója adta át a PwC CEO Summiton, amely ezúttal a vezetői döntéshozatalt alakító tényezőkre helyezte a fókuszt.

Itt hívjuk fel szíves figyelmét, hogy Jelasity Radován a Klasszis Média műsora, a Klasszis Klub Live vendége lesz június 25-én, csütörtökön.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A Budapest Airport növelte árbevételét és adózott eredményét 2025-ben

A Budapest Airport Zrt. 2025-ös értékesítés nettó árbevétele 475,531 millió euró volt, az előző évi 412,584 millió euróval szemben, az adózott eredménye 184,302 millió eurót tett ki a bázisidőszak 100,114 millió eurójával szemben – közölte a társaság a 2025. évi nyilvánosan elérhető beszámolójában.

Mérlegképes könyvelő képzés: biztos alap egy stabil pénzügyi karrierhez

A pénzügyi és számviteli szakemberek iránti kereslet az elmúlt években sem csökkent.

Pert vesztettek, mégis nyertek Hernádi Zsolték Horvátországban?

Pert vesztettek, mégis nyertek Hernádi Zsolték Horvátországban?

Nem kap a Mol kártérítést, de így is örülhet a legújabb bírósági döntésnek a cég.

Nagyot fordított a Hungaroring a tavalyi veszteségén

A tavalyi veszteség után pozitívba fordultak a dolgok a Hungaroring Sport Zrt.-nél, ismét nyereséges lett a cég.

Közel 200 ezer ember adatai kerültek elő, súlyos bírságot kapott a Mediaworks

Közel 200 ezer ember adatai kerültek elő, súlyos bírságot kapott a Mediaworks

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elmarasztalta és ötvenmillió forintos bírság megfizetésére kötelezte a Mediaworks Hungary Zrt.-t, mert három cikkben megfelelő jogalap nélkül tette közzé azon honlap elérhetőségét, amelyen egy interaktív térképen keresztül nyilvánosságra kerültek a Tisza Párt szimpatizánsainak adatai.

Gyurcsány Ferencék kiszállása után halmozza a veszteséget az utolsó Gyurcsány-cég

Gyurcsány Ferencék kiszállása után halmozza a veszteséget az utolsó Gyurcsány-cég

Csak vegetál a befektetéseket kezelő cég.

Kiderült, mitől érzik magukat biztonságban a magyar munkavállalók

A munkahelyi biztonság az anyagiaknál kezdődik, és a közegnél folytatódik – ebben minden generáció egyetért. A legfiatalabbak emellett fejlődési lehetőséget, a legidősebbek pedig kiszámítható, pontosan tisztázott feladatkört várnak el azért, hogy biztonságban érezzék magukat. Azok a cégek vonzóak számukra, akiknek stabil a működésük és emellett emberközpontúan képesek működni – derül ki a Profession.hu új országos reprezentatív kutatásából.

Nem finomkodott a hatóság: súlyos büntetést kapott egy magyar energiacég

Nem finomkodott a hatóság: súlyos büntetést kapott egy magyar energiacég

A piaci manipulációra vonatkozó tilalom megszegése miatt 350 millió forintos bírság megfizetésére kötelezte a Hungaro Energy Kft.-t a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH).

Az utolsó pillanatban hajolt el a gigasztrájk elől a Samsung

Az utolsó pillanatban hajolt el a gigasztrájk elől a Samsung

Sikerült megállapodnia a Samsung-dolgozóknak a vállalattal: részvényeket és bónuszokat is kapnak.

Halált okozó gondatlanság gyanújával nyomoznak Tiszaújvárosban a robbanás után

A nyomozás hosszabb ideig eltarthat.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG