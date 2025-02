A Joint Venture Szövetség átadta idei díjait — az ESG-kategóriában is

A JVSZ fontos küldetése, hogy tagvállalatai jó gyakorlatainak és tapasztalatainak megosztásával támogassa a hazai vállalkozások fejlődését és szélesebb körben terjessze el a példaértékű vállalati programokat. Az elismeréseket az előző évben kiemelkedő eredményeket elért, valamint a gazdaság jövőjét szem előtt tartó, felelősen és tudatosan működő vállalatok nyerhették el immáron 7 kategóriában.

A nagy sikerre való tekintettel az idei évben az elismerések sorát tovább bővítették. Míg korábban csak a JVSZ tagvállalatai pályázhattak a különdíjakra, idén két különdíj esetében széles körben megnyitották a cégek számára a nevezési lehetőséget. A cél, hogy minél több példaértékű jógyakorlat kerüljön díjazásra és bemutatásra, melyből más vállalatok is inspirálódhatnak.

A Companies for the Future díjátadóján idén még több vállalat teljesítményét ismerték el

Dr. Fábián Ágnes, a JVSZ elnöke az eseményen büszkén számolt be a Szövetség „Companies for the Future Award” kezdeményezésének fejlődéséről, melyet négy éve a JVSZ elnökségével hagyományteremtő céllal hívtak életre, hogy olyan jövőt álló, jövőt építő vállalatokat és olyan példaértékű programokat mutassanak be, melyből a hazai gazdasági szféra építkezni és fejlődni tud.

„A Szövetség értékteremtő erejét igazolja, hogy az elmúlt évek alatt a díjaink sora egyre nagyobb presztízst ért el, és ma már több mint 300 fővel ünnepeljük a hazai gazdasági élet legkiemelkedőbb vállalatait és jövőt építő programjait” — mondta Dr. Fábián Ágnes a szövetség elnöke.

A fődíjak esetében az OPTEN által összeállított szempontrendszer alapján rangsorolták a vállalatokat, a különdíjakra pedig pályázni lehetett. A díjazottak sorrendjéről minden kategória esetében egy, az adott díj elbírálására felkért, magas presztízsű szakmai zsűri döntött.

A fődíjakat az esemény fővédnöke, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, a különdíjakat pedig a díjtámogató vállalatok vezetői: Dr. Fábián Ágnes, a Henkel Magyarország ügyvezető igazgatója, Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Csoport vezérigazgatója, Dr. Tálos Péter, a Foxconn Csoport alelnöke, Kiss Katalin, a MAM-Hungária Kft. ügyvezető igazgatója, valamint Marsi Anikó, a TV2 Média Csoport kiemelt műsorvezetője adták át.

A JVSZ kategóriánként mindhárom dobogós vállalatot nyertesnek tekinti, hiszen a díj bírálati szempontjainak komplexitása mellett a második és harmadik helyezés is hatalmas elismerést jelent.

A Suzukival a díjátadón kívül is találkozhatunk

A fődíjak 2 kategóriájának díjazottjai:

Középvállalati kategória

helyezett: Billingo Technologies Zrt. helyezett: Wáberer Medical Center helyezett: GB Solutions Zrt.

Nagyvállalati kategória

helyezett: Magyar Suzuki Zrt. helyezett: KOMÉTA 99 Zrt. helyezett: Novopayment Kft.

A 5 különdíj kategória díjazottjai:

Best Talent Program a Henkel Magyarország támogatásával

helyezett: Foxconn Csoport helyezett: E.ON Hungária Csoport helyezett: SkillX Technologies Zrt.

Best ESG Program az E.ON Hungária Csoport támogatásával

helyezett: SPAR Magyarország helyezett: Emerson I NI helyezett: MBH Bank

Best Technology Investment a Foxconn Csoport támogatásával

helyezett: Schneider Electric Magyarország helyezett: MAM-Hungária Kft. és Com-Forth Kft. helyezett: SkillX Technologies Zrt.

Best Next Generation Company a MAM-Hungária Kft. támogatásával

helyezett: Király Sportegyesület helyezett: KITE Zrt. helyezett: Robotizálunk Kft.

Innovációra Magyar! Különdíj a TV2 Média Csoport támogatásával

helyezett: Kuube Hungary Kft. helyezett: Resysten Hungary Kft. helyezett: PEAK

A nagyszabású Gálaest visszatérő és kihagyhatatlan eleme a társadalmi célokat szolgáló jótékonysági tombolasorsolás, melynek az idei évi kedvezményezettje a Völgyzugolyház Alapítvány lett. A Gálán befolyt teljes tombolabevétel, összesen közel 2 millió Ft értékben számukra került felajánlásra. A támogatással az adományozók a Joint Venture Szövetség kezdeményezésének keretében a halmozottan sérült gyermekek fejlesztését segítik.