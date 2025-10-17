Jól befűthetünk vele: az MVM klímaakciót indít a háztartások számára

Az MVM Optimum Kft. október 20-án, hétfőn induló, két hétig tartó akciót hirdet, amelynek keretében a lakossági ügyfelek akár 50 százalék kedvezménnyel juthatnak fűtésre is alkalmas, korszerű split vagy multi split klímaberendezésekhez – számol be róla az MTI.

A kedvezmény azok számlára érhető el, akik meglévő gáz- vagy elektromos fűtésüket szeretnék energiatakarékosabbá tenni, ezzel csökkentve energiafelhasználásukat, így rezsiköltségeiket is. A pontos kedvezmény mértékét a társaságtól kapott, személyre szabott ajánlatban láthatják az ügyfelek.

Az MVM székházában pedig gyűjtik a jó pontokat

Fotó: MTI/MTVA Branstetter Sándor

Az MVM csoport az ország teljes területén vállalja a klímák telepítését, és a gyártói garancián felül 1 év kivitelezési garanciát is biztosít. A társaságcsoport célja, hogy minél több háztartás számára elérhetővé tegye az energiahatékony, környezetbarát fűtési megoldásokat, ezzel is hozzájárulva Magyarország energiahatékonysági céljaihoz és a fenntartható jövő megteremtéséhez – írták.

A kedvezmény 2025. október 20. és november 2. között érhető el csak lakossági ügyfelek számára, és nem vehető igénybe más állami vagy uniós támogatással együtt. Kizárólag a kéthetes kampányidőszakban rögzített regisztrációk jogosítanak a kedvezmény igénybevételére, míg a fűtésre is alkalmas klímák telepítése ezt követően, ütemezetten történik.

Az MVM is jól jár vele

A kedvezmény alapja, hogy az MVM a klímatelepítéssel elért energiamegtakarítást vagyonértékű jogként elszámolja, így az ügyfelek már a vásárláskor kedvezőbb árat fizetnek a korszerű berendezésekért. Az adminisztrációt, a szükséges dokumentációt és a teljes folyamatot a társaság intézi, így az ügyfelek számára az ügymenet egyszerű és átlátható.