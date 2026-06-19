6p
Vállalatok 4iG Rheinmetall Céges beszámolók Hadügy, védelem, honvédelem

Jól fial a hadiipar: elképesztő évet zárt 2025-ben a Rheinmetall magyar cége

Kormos Olga
Kormos Olga

A német anyacég történelmi rekorderedményei után nem csoda, hogy már a 2024-es éve is nagyon erős volt a Rheinmetall Hungary Zrt.-nek, ám a 2025-ös még azt is jóval felülmúlta. A hadiipari fejlesztés és értékesítés úgy tűnik, igen nyereséges vállalkozás.

Tavaly decemberben adták át a Rheinmetall legújabb magyarországi üzemét Szegeden, amely elsősorban civil járműipari és energetikai alkatrészeket gyárt majd. A szegedi részleg a Rheinmetall negyedik magyarországi telephelye. Zalaegerszegen harcjárművek, Várpalotán lőszerek készülnek állami részvétellel működő vegyesvállalatokban, Budapesten pedig egy védelmi digitalizációval foglalkozó közös cég működik a 4iG-vel. A szegedi beruházás több szempontból is eltér ezektől, mivel itt elsősorban civil termelés zajlik, és az üzem teljes egészében a németországi Rheinmetall tulajdonában van. 

Az eredetileg katonai harcjárművek gyártására 2020-ban alapított Rheinmetall Hungary Zrt. 2025-ös beszámolója talán épp ezért még figyelemre méltóbb számokat tartalmaz, mint 2024-ben. 

Bár a társaság többségi tulajdonosa továbbra is a német Rheinmetall AG (51 százalékos részesedéssel), a fennmaradó 49 százalék tulajdonosánál változás történt, 2026. február 27-étől immár a 2022-ben alapított VAB Kft.-é lett a kisebbségi rész (az új résztulajdonos az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. és a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. közös cége). 

Az e-cégbeszámoló a vállalkozás nettó árbevételét tekintve is mondhatni elég beszédes, hiszen megduplázták azt: a korábbi 138,1 millió euróról 269 millió euróra (az Opten forintosított számai szerint 57 milliárdról 105,6 milliárd forintra) hízott a tavalyi forgalom. A belföldi értékesítés gerincét a Lynx projekt adta (268,5 millió euró), de a külföldi értékesítés értéke is jóval szebben muzsikált, 904 ezer euróról 5 millió euróra nőtt, azaz beértek a gyár eladási csatornái.

A Rheinmetall Hungary gyárában készült Lynx harci jármű
A Rheinmetall Hungary gyárában készült Lynx harci jármű
Fotó: Rheinmetall

A hadiipari profit még nagyobb durranás lett, hiszen tizenötszörösére (?!) ugrott: 1,3 millió euróról 19,9 millió euróra, azaz 586 millió forintról 8 milliárd forintra.

Mindeközben a vállalat a saját tőkéjét több mint hatszorosára, 2,9 millió euróról 19,9 millió euróra növelte. A társaság kollektívája pedig egy év alatt 213-ről 290 főre duzzadt, ami a személyi jellegű kiadásokban érzékeltette a hatását: 8,5 millió euró helyett már 11 milliót költöttek a dolgozókra.

A Rheinmetall Hungary a pénzügyi műveletekkel is jól sáfárkodott, miután – mint írják – az adózás előtti eredményük leginkább a Rheinmetall AG-nál vezetett cash-pool számla kamatozásához köthető. A 2025-ben ebből realizált kamatbevétele 2 664 944 euró volt.

2025 a jelentős növekedés éve

A Rheinmetall Hungary Zrt.-t a részvényesek azzal a céllal hozták létre, hogy a legkorszerűbb lánctalpas és kerekes járműveket, különösen az új Lynx gyalogsági harcjárműtípust kifejlesszék és gyártsák a magyar fegyveres erők számára. A társaságnak fontos szerepe van a magyarországi „Zrínyi 2026” kezdeményezésben, amely a hadsereg modern felszerelésére összpontosít, és helyi gyártást irányoz elő 2028-ig.

A Lynx projektet 2020-ban írták alá a Magyar Honvédséggel, összesen 218 páncélozott szállítójármű és 56 kiszolgáló és támogató jármű szállítására. A vállalat 2021-ben kezdte el a működését, 2022 decemberében pedig átvették a Lynx gyártásának 2. fázisára vonatkozó keretszerződést a fő részvényestől, az Rheinmetall Landsysteme GmbH-tól.

A cég beszámolójában rámutat: a Lynx projekt szempontjából a 2025-ös üzleti év a jelentős növekedés éve volt, mert az erőforrások folyamatos kiépítése és bővülése tette lehetővé a Lynx járművek nagyobb mennyiségű gyártását.

Ezen kívül 2025-ben tovább folytatódott a Skyranger lövegtorony fejlesztése együttműködésben a Rheinmetall Air Defense AG-val, majd 2026-ban át is adták honvédségnek. További eredmény, hogy a cég szállítási és szolgáltatási keretszerződést kötött 2025 decemberében a Magyar Honvédséggel a Lynx projekthez kapcsolódóan a Rheinmetall által szállított járműflotta fenntartására és kapcsolódó szolgáltatásokra, illetve a Rheinmetall Landsysteme GmbH-val mérnöki szolgáltatásokra. Ez látszik meg az árbevételen is.

A tavalyi beszámoló szerint Oroszország Ukrajna elleni háborúja egyáltalán nincs közvetlen hatással a vállalat Magyar Honvédséggel kötött szerződéseire, ám a közel-keleti háború hatása sajnos érezhető volt a beszerzési láncban. Egy szállító partnernél ugyanis van némi kockázat, de ez egyelőre jelentős csúszást nem eredményez a gyártási tervben.

A Rheinmetall Hungary vezetősége ahogy tavaly, idén sem vett ki osztalékot, de a részvényesek úgy döntöttek, hogy társaságiadóalap-csökkentő tételként 5 millió eurót elkülönítenek fejlesztési tartalékképzésre, amely a jövőben megvalósuló beruházásoknál jól jön majd.

Történelmi rekordbevétel az anyacégnél

A németországi Rheinmetall is rekorderedményeket ért el a 2025-ös pénzügyi évben, köszönhetően – sajnálatos módon – a védelmi és fegyverzeti szegmens masszív növekedésének.

A német vállalatóriás éves konszernszintű árbevétele 29 százalékkal nőtt (9,94 milliárd euróra), operatív eredménye 33 százalékkal (1,84 milliárd euróra), míg rendelésállománya 46,9 milliárdról 63,8 milliárd euróra.

„Új rekordüzemi eredményt értünk el, és tovább fogjuk növelni a csoport jövedelmezőségét ” – mondta Armin Papperger, a Rheinmetall AG vezérigazgatója 2026 márciusában.

Bár a társaság 835 millió eurós nyeresége mindössze három százalékkal lett magasabb az előző évhez képest, ez a Rheinmetall jelentős beruházásainak volt köszönhető, amelyek a létesítményeinek bővítését célozták. 2025-ben a vállalatnak világszerte 179 telephelye volt, több mint 32 ezer teljes munkaidős alkalmazottal. Öt évvel korábban még 129 telephelyük és körülbelül 23 ezer alkalmazottjuk volt.

A düsseldorfi székhelyű vállalat Németország egyik lefontosabb fegyvergyártója, és egyre alapvetőbb szerepet játszik a világ hadiiparában. A Rheinmetall folyamatosan új fegyverrendszereket és védelmi berendezéseket fejleszt. Idén olyan felderítő műholdakat fognak építeni Neuss-ban, amelyek radartechnológia segítségével felhős időben is tiszta képeket készít. A jövőben a neussi termelést nagyrészt polgáriról katonai gyártásra fogják átállítani, és további fegyverrendszereket, például úgynevezett kamikaze drónokat is terveznek építeni.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Felháborodtak a fapados légitársaságok vezetői az új uniós szabályokon

Felháborodtak a fapados légitársaságok vezetői az új uniós szabályokon

A Ryanair vezére szerint az utasaik többsége egy csomaggal száll fel, az Európai Unió azonban mégis kötelezné a légitársaságokat, hogy a két csomagra vonatkozó árat tüntessék fel. A Wizz Air is kifejezte nemtetszését.

Megjött a jelzés a német óriástól, amitől Magyarország is tarthat

Megjött a jelzés a német óriástól, amitől Magyarország is tarthat

Profitfigyelmeztetést adott ki a BMW.

Kik azok a magyar milliárdosok, akik már a NER előtt is a leggazdagabbak között szerepeltek?

Mindössze három olyan gazdag akadt, akik vagyona 2002 és 2009 óta sem ingott meg igazán.

Új vezető a Nestlénél

Új vezető a Nestlénél

Fenyvesi Klára kerül a fontos posztra.

Gigabírságot szabtak ki a Olympique Marseille-re

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) szerdán 10 millió euróra büntette az Olympique Marseille-t a számviteli szabályok megsértése miatt és korlátozta új játékosok szerződtetését.

Így nyúlna hozzá a Mol extraprofit-adójához a kormány

Így nyúlna hozzá a Mol extraprofit-adójához a kormány

Már augusztustól változhat az extraprofitadó rendszere: a 2-5 dolláros olajár-különbözetre 50 százalék lenne a kulcs.

Aláírta a szerződést a Mol és a szerb kormány, de ezzel még közel sincs vége az ügynek

Aláírta a szerződést a Mol és a szerb kormány, de ezzel még közel sincs vége az ügynek

A szerb vezetéssel megállapodott a magyar olajvállalat, de a Gazpromnyeft és az USA Külföldi Eszközöket Ellenző Hivatala még nem bólintott rá az üzletre. 

Gumilövedékeket, könnygázgránátokat és sokkolókat tesztelhet Magyarországon a 4iG

Gumilövedékeket, könnygázgránátokat és sokkolókat tesztelhet Magyarországon a 4iG

A fegyver- és lőszergyártási üzletág után a nem halálos védelmi eszközök területén is megveti a lábát a magyar vállalat.

Offshore a Molnál: hatalmas mélységben találja magát a cég a társaival

Offshore a Molnál: hatalmas mélységben találja magát a cég a társaival

Különleges projektben, egzotikus helyszínen lépett előre az olajcég.

Bejött-e a Mol-kút feeling a Corvinus Egyetem büféiben?

Régóta lappangó feszültségek után, az áprilisi választásoknak köszönhetően június elején egyeztetések kezdődtek a Corvinus rektora és az egyetemi dolgozók között arról, hogy mi jöjjön a közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) után. Több felszólaló is közölte a rektorral: ők nem ilyen egyetemet szeretnének. Például sokan nem értenek egyet azzal, hogy miért Fresh Corner várja a diákokat az egyetemi épületekben.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG