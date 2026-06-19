Jól fial a hadiipar: elképesztő évet zárt 2025-ben a Rheinmetall magyar cége

Tavaly decemberben adták át a Rheinmetall legújabb magyarországi üzemét Szegeden, amely elsősorban civil járműipari és energetikai alkatrészeket gyárt majd. A szegedi részleg a Rheinmetall negyedik magyarországi telephelye. Zalaegerszegen harcjárművek, Várpalotán lőszerek készülnek állami részvétellel működő vegyesvállalatokban, Budapesten pedig egy védelmi digitalizációval foglalkozó közös cég működik a 4iG-vel. A szegedi beruházás több szempontból is eltér ezektől, mivel itt elsősorban civil termelés zajlik, és az üzem teljes egészében a németországi Rheinmetall tulajdonában van.

Az eredetileg katonai harcjárművek gyártására 2020-ban alapított Rheinmetall Hungary Zrt. 2025-ös beszámolója talán épp ezért még figyelemre méltóbb számokat tartalmaz, mint 2024-ben.

Bár a társaság többségi tulajdonosa továbbra is a német Rheinmetall AG (51 százalékos részesedéssel), a fennmaradó 49 százalék tulajdonosánál változás történt, 2026. február 27-étől immár a 2022-ben alapított VAB Kft.-é lett a kisebbségi rész (az új résztulajdonos az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. és a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. közös cége).

Az e-cégbeszámoló a vállalkozás nettó árbevételét tekintve is mondhatni elég beszédes, hiszen megduplázták azt: a korábbi 138,1 millió euróról 269 millió euróra (az Opten forintosított számai szerint 57 milliárdról 105,6 milliárd forintra) hízott a tavalyi forgalom. A belföldi értékesítés gerincét a Lynx projekt adta (268,5 millió euró), de a külföldi értékesítés értéke is jóval szebben muzsikált, 904 ezer euróról 5 millió euróra nőtt, azaz beértek a gyár eladási csatornái.

A Rheinmetall Hungary gyárában készült Lynx harci jármű

Fotó: Rheinmetall

A hadiipari profit még nagyobb durranás lett, hiszen tizenötszörösére (?!) ugrott: 1,3 millió euróról 19,9 millió euróra, azaz 586 millió forintról 8 milliárd forintra.

Mindeközben a vállalat a saját tőkéjét több mint hatszorosára, 2,9 millió euróról 19,9 millió euróra növelte. A társaság kollektívája pedig egy év alatt 213-ről 290 főre duzzadt, ami a személyi jellegű kiadásokban érzékeltette a hatását: 8,5 millió euró helyett már 11 milliót költöttek a dolgozókra.

A Rheinmetall Hungary a pénzügyi műveletekkel is jól sáfárkodott, miután – mint írják – az adózás előtti eredményük leginkább a Rheinmetall AG-nál vezetett cash-pool számla kamatozásához köthető. A 2025-ben ebből realizált kamatbevétele 2 664 944 euró volt.

2025 a jelentős növekedés éve

A Rheinmetall Hungary Zrt.-t a részvényesek azzal a céllal hozták létre, hogy a legkorszerűbb lánctalpas és kerekes járműveket, különösen az új Lynx gyalogsági harcjárműtípust kifejlesszék és gyártsák a magyar fegyveres erők számára. A társaságnak fontos szerepe van a magyarországi „Zrínyi 2026” kezdeményezésben, amely a hadsereg modern felszerelésére összpontosít, és helyi gyártást irányoz elő 2028-ig.

A Lynx projektet 2020-ban írták alá a Magyar Honvédséggel, összesen 218 páncélozott szállítójármű és 56 kiszolgáló és támogató jármű szállítására. A vállalat 2021-ben kezdte el a működését, 2022 decemberében pedig átvették a Lynx gyártásának 2. fázisára vonatkozó keretszerződést a fő részvényestől, az Rheinmetall Landsysteme GmbH-tól.

A cég beszámolójában rámutat: a Lynx projekt szempontjából a 2025-ös üzleti év a jelentős növekedés éve volt, mert az erőforrások folyamatos kiépítése és bővülése tette lehetővé a Lynx járművek nagyobb mennyiségű gyártását.

Ezen kívül 2025-ben tovább folytatódott a Skyranger lövegtorony fejlesztése együttműködésben a Rheinmetall Air Defense AG-val, majd 2026-ban át is adták honvédségnek. További eredmény, hogy a cég szállítási és szolgáltatási keretszerződést kötött 2025 decemberében a Magyar Honvédséggel a Lynx projekthez kapcsolódóan a Rheinmetall által szállított járműflotta fenntartására és kapcsolódó szolgáltatásokra, illetve a Rheinmetall Landsysteme GmbH-val mérnöki szolgáltatásokra. Ez látszik meg az árbevételen is.

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A tavalyi beszámoló szerint Oroszország Ukrajna elleni háborúja egyáltalán nincs közvetlen hatással a vállalat Magyar Honvédséggel kötött szerződéseire, ám a közel-keleti háború hatása sajnos érezhető volt a beszerzési láncban. Egy szállító partnernél ugyanis van némi kockázat, de ez egyelőre jelentős csúszást nem eredményez a gyártási tervben.

A Rheinmetall Hungary vezetősége ahogy tavaly, idén sem vett ki osztalékot, de a részvényesek úgy döntöttek, hogy társaságiadóalap-csökkentő tételként 5 millió eurót elkülönítenek fejlesztési tartalékképzésre, amely a jövőben megvalósuló beruházásoknál jól jön majd.

Történelmi rekordbevétel az anyacégnél

A németországi Rheinmetall is rekorderedményeket ért el a 2025-ös pénzügyi évben, köszönhetően – sajnálatos módon – a védelmi és fegyverzeti szegmens masszív növekedésének.

A német vállalatóriás éves konszernszintű árbevétele 29 százalékkal nőtt (9,94 milliárd euróra), operatív eredménye 33 százalékkal (1,84 milliárd euróra), míg rendelésállománya 46,9 milliárdról 63,8 milliárd euróra.

„Új rekordüzemi eredményt értünk el, és tovább fogjuk növelni a csoport jövedelmezőségét ” – mondta Armin Papperger, a Rheinmetall AG vezérigazgatója 2026 márciusában.

Bár a társaság 835 millió eurós nyeresége mindössze három százalékkal lett magasabb az előző évhez képest, ez a Rheinmetall jelentős beruházásainak volt köszönhető, amelyek a létesítményeinek bővítését célozták. 2025-ben a vállalatnak világszerte 179 telephelye volt, több mint 32 ezer teljes munkaidős alkalmazottal. Öt évvel korábban még 129 telephelyük és körülbelül 23 ezer alkalmazottjuk volt.

A düsseldorfi székhelyű vállalat Németország egyik lefontosabb fegyvergyártója, és egyre alapvetőbb szerepet játszik a világ hadiiparában. A Rheinmetall folyamatosan új fegyverrendszereket és védelmi berendezéseket fejleszt. Idén olyan felderítő műholdakat fognak építeni Neuss-ban, amelyek radartechnológia segítségével felhős időben is tiszta képeket készít. A jövőben a neussi termelést nagyrészt polgáriról katonai gyártásra fogják átállítani, és további fegyverrendszereket, például úgynevezett kamikaze drónokat is terveznek építeni.