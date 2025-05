Jól fut a szekér az MBH Banknál

Stabilan magas jövedelmezőséggel zárta az első negyedévet az MBH Bank: mérlegfőösszege éves szinten csaknem 8,8 százalékkal nőtt, így meghaladta a 12 824 milliárd forintot, a bankcsoport korrigált adózás előtti eredménye 67,9 milliárd forint lett, a korrigált tőkearányos megtérülési mutatója pedig elérte a 20,5 százalékot – közölte a társaság szerdán az MTI-vel.

Hozzátették, hogy az MBH Bank saját tőkéje a 2024. év végi 1139,5 milliárd forintról 1143,2 milliárd forintra nőtt, tőkemegfelelési mutatója pedig 20 százalék, amely továbbra is jelentősen meghaladja a szabályozói elvárásokat.

Közölték, hogy az MBH Bank az első negyedévben több mint 43 milliárd forint összegű bank- és extraprofitadót fizetett be a teljes évre vonatkozóan.

A közlemény idézte Krizsanovich Pétert, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettesét, aki elmondta: az első negyedévben elért eredményeik szilárd pénzügyi alapot teremtenek az év további részére. Stabilan magas jövedelmezőségük, szilárd tőkemegfelelésük és likviditási mutatóik, valamint kiegyensúlyozott portfólióminőségük lehetővé teszik, hogy a kihívásokkal teli gazdasági környezetben továbbra is stratégiai terveik mentén haladjanak előre.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy az MBH Bank ügyfélbetétállománya a negyedév végén csaknem elérte a 8019 milliárd forintot, ami 5,7 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához viszonyítva. A bruttó hitelállomány pedig 6126 milliárd forint, amely 8,6 százalékkal haladta meg a 2024 első negyedévi adatot.

Rámutattak, hogy a lakossági hitelezési tevékenységet az első negyedévben is a magas fordulatszám jellemezte: a lakossági bruttó hitelállomány éves szinten 9,8 százalékos növekedést követően március végére elérte a 2432,8 milliárd forintot. A lakossági szegmens betétállománya 3165,7 milliárd forint volt a negyedév végén.

Az új személyi kölcsön szerződések 82,8 százalékkal nőttek egy év alatt és elérték a 41,5 milliárd forintot, csaknem 2 százalékos piacrésznövekedést eredményezve az új szerződések tekintetében, miközben az új lakáshitel-szerződések összege 100,3 milliárd forintot tett ki 2025 első negyedévében.

Stabil pozíciók

Arra is kitértek, hogy a vállalati betétállomány közel 4587 milliárd forint volt, ami 13,6 százalékos növekedés az előző év első negyedévével összevetve. A vállalati szegmens bruttó hitelállománya pedig 9,3 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest, 3010,8 milliárd forintot tett ki 2025 első negyedévének végén. „Ezzel az MBH Bank tovább erősítette piacvezető szerepét a vállalati hitelezésben” – olvasható a társaság közleményében.

A hitelintézet vállalati hitelezés területén 20,0 százalékos, a lakossági hitelezésben 21,2, míg a lízingpiacon 27,4 százalékos piaci részesedése tükrözi stabil piaci pozícióját és erős jelenlétét a főbb szegmensekben.

Az év első hónapjaiban a portfólióminőség is kedvezően alakult, az MBH Bank mérlegében a nemteljesítő hitelek aránya folyamatos csökkenést követően a negyedév végén csupán 2,6 százalék volt.

Dr. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója

Fotó: MBH

Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója a közleményben megjegyezte, eredményesen kezdték az idei évet is, hiszen a lakossági hitelezés terén növekedésük továbbra is meghaladja a piaci átlagot, miközben portfóliójuk minősége is tovább javult.

A bank elnök-vezérigazgatója a közleményben kiemelte, hogy bár a tavalyi Fundamenta-akvizíció jelentős állománynövekedést hozott az MBH Bank számára a lakossági szegmensben, a mostani adatok már egyértelműen az organikus növekedést tükrözik.

