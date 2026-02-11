1p
Jól hasít a luxusmárka, rekordok dőltek a Ferrarinál

A Ferrari olasz sportautó-gyártó rekord nyereséggel és bevétellel zárta a tavalyi évet.

A cég közleménye szerint a tavalyi adózott eredménye 1,6 milliárd euró volt, meghaladva az egy évvel korábbi 1,53 milliárd eurót. Eközben a bevétel 6,68 milliárd euróról 7,15 milliárd euróra ugrott.

A kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény (EBITDA) 8 százalékkal, 2,77 milliárd euróra nőtt.

Az autógyártó adózott eredménye a tavalyi negyedik negyedévben 1 százalékkal, 381 millió euróra csökkent, az EBITDA 9 százalékkal, 700 millió euróra nőtt, a bevétel pedig 4 százalékkal, 1,8 milliárd euróra emelkedett.

Pedig a Ferrari a tavalyi utolsó negyedévben 3152 járművet értékesített, ami 173-mal kevesebb az egy évvel korábbinál. A múlt év egészében eladott járművek száma 13 640 volt, ami 112-vel alacsonyabb szám, mint 2024-ben.

A Ferrari az idei évre 7,5 milliárd euró körüli bevételre és legalább 2,93 milliárd euró EBIDTA-ra számít.

