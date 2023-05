Jól hoz a konyhára a tanácsadás Orbán Viktor lányának, Sárának

Szokira-Orbán Sára még 2021 decemberében hozta létre saját vállalkozását Art Related Solutions Kft. néven, melynek főtevékenysége üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, ám emellett még két tevékenységi kört is végezhetnek:

máshova nem sorolható egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenységgel,

valamint használtcikk bolti kiskereskedelmével.

Az első teljes üzleti évről, 2022-ről szóló beszámoló szerint fő profiljuk a főtevékenység, hiszen a bevételek legnagyobb része tanácsadásból származott. Orbán Sára azonban nem egyedül vágott bele a bizniszbe, üzlettársa - a cég kisebbségi tulajdonosa - Tajnafői Zita Diána.

Tajnafői Zita neve bár elsőre ismeretlennek tűnik, rövid internetes keresés után kiderült, nem áll távol az állami köröktől. A Paks II. Zrt. Atomszféra című, 2020. januárjában megjelent társasági magazinjában közölt hír szerint Tajnafői Zita a Paks II. Zrt. törzskari igazgatóságának koordinációs szakértője volt akkoriban. Jóval korábban, 2012-ben egy akkori kiadvány szerint pedig a Nemzeti Innovációs Hivatal főosztályvezetője volt.

Az üzlettársak összefogása a jelek szerint sikert hoz. A leadott beszámoló szerint ugyanis az első teljes évben 26,5 millió forintos árbevételre tettek szert, az pedig már a kiegészítő mellékletből derül ki, hogy ennek zöme a főtevékenységnek köszönhető. Mint írják:

a főtevékenységből származó árbevétel összege 24 millió forint,

a használtcikk kereskedési tevékenység árbevétele 2 454 ezer forint.

Ezzel párhuzamosan a kiadások jóval visszafogottabban alakultak:

4 milliót számoltak el anyagjellegűként,

7,3 milliót pedig személyi jellegű ráfordításként.

Említésre méltó, hogy a két alkalmazott havi átlagos bruttó bére a bérköltség alapján mindössze 260 ezer forint. Az alacsony összeg hátterében egyébként könnyen állhat részmunkaidős foglalkoztatás.

Mindezek eredőjeként már üzemi szinten is szép profitot mutattak ki, amiből az 1,3 millió forintos adófizetési kötelezettség elszámolása után 13,5 millió forintos tiszta nyereség maradt. Vagyis a profitráta is igen szépen alakult: közel 51 százalékos. Noha jelentősebb összegű nyereséget hozott a konyhára a tanácsadás, ebből osztalékot most nem fizettek maguknak a tulajdonosok - azt teljes egészében bent hagyták a cégben.

Érdemes kitérni még az Art Related kötelezettségeire is, melyek jelentős összegre híztak 2022-ben, közel 25 millió forint rövid lejáratú kötelezettséget tartanak számon, ám az eladósodottság réme nem fenyegeti a társaságot. Ennek zöme, több mint 18 millió forint ugyanis vevőktől kapott előlegként került kimutatásra, vagyis amennyiben teljesítik az előleget megalapozó szerződést, ez az összeg kikerül a kötelezettségek közül.

Orbán Sára cége egyébként fizikailag sem távolodott el a szűk családtól, hiszen a társaság székhelyeként a Pasaréti út 122.-124. számot jegyeztették be. Ez az az ingatlan, ahol több más cég mellett Orbán Ráhel férjének, Tiborcz Istvánnak is székelnek a cégei, mint például a BDPST Zrt. is. A Kft. a bankszámláját pedig a szintén Tiborcz István érdekeltségeként számon tartott Gránit Banknál vezeti.

